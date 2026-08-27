Conflicto por el Estrecho de Magallanes: el ministro de Defensa Presti llamó a su par chileno, se disculpó por la “confusión y desprolijidad” y zanjó la polémica

El Gobierno de Chile dio por terminada la polémica bilateral que durante varios días generó rispideces con la Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes . El asunto se cerró luego de una llamada del ministro de Defensa Carlos Presti a su par chileno Fernando Barros, en la que aseguró que "no está en discusión" la soberanía chilena sobre el estrecho.

La controversia se había desatado luego de que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, lo incluyera entre las áreas de custodia de nuestro país.

"Lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas", había declarado este domingo durante una entrevista brindada a La Fábrica del Podcast.

Presti y Barros conversaron el miércoles por la noche y, según informó el ministerio de Defensa de Chile a través de un comunicado, el ministro argentino atribuyó a "una confusión y desprolijidad" las expresiones de Valverde.

Precisó que el alto oficial "conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia" y que para el Estado argentino "no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno".

En su comunicación de anoche da cuenta que el ministro argentino aseguró que tanto el canciller como el propio Valverde "tomarán contacto con sus respectivas contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido".

El miércoles, en una reunión con exministros de Defensa chilenos, Barros sostuvo que "no hay duda jurídica" respecto de la soberanía chilena en la región . Y afirmó que "dentro de la libertad de expresión sale alguna declaración confusa…pero tampoco tiene la capacidad de deteriorar las relaciones que tenemos a nivel de Fuerzas Armadas".

Agregó que "existen muy buenas relaciones a nivel de Fuerzas Armadas y de ministros de Defensa, con una coordinación total".

Tras el contacto telefónico, el secretario de Estado chileno "valoró la franqueza y agradeció la voluntad de superar esta situación… especialmente en momentos en que fuerzas de ambos países participan en ejercicios combinados en aguas nacionales".

Ya ayer, la Cancillería argentina había emitido un comunicado para bajarle el tono a la escalada de la administración de José Antonio Kast contra el gobierno de Javier Milei.

“La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina.”, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores, en un el texto que se refiere en la primera fecha a la frontera común establecida en la Patagonia que determinó que el Estrecho de Magallanes pertenece en su totalidad a Chile.

Este tratado consagró también neutralidad perpetua y la libre navegación para banderas de todas las naciones, incluyendo las británicas, siempre conflictiva para el caso argentino. Entre tanto, el pacto de 1984, en el que tuvo un rol de mediador el papa Juan Pablo II tras las tensiones bélicas de las dictaduras chileno argentinas, ratificó y reafirmó el marco territorial vigente, reconociendo la soberanía chilena absoluta sobre el estrecho.

Fuente: Clarín