El papelón de la Junta Médica en el caso Maradona: “Nos engañaron, cometieron delitos y ahora quieren voltear un juicio”

Con una orden de allanar Swiss Medical y el Sanatorio de los Arcos continuó este jueves el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) , luego del escándalo por el descubrimiento de que la Junta Médica analizó estudios de Don Diego en vez del astro. También se dispuso abrir una investigación para determinar si se cometió algún delito y que el debate no se va a suspender al tomar esta serie de medidas.

La audiencia comenzó tensa, con la palabra del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari , quien acusó a la defensa de Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical, a cargo de Nicolás D'Albora y Agustín Varela, de haber aportado una historia clínica de Diego Maradona padre en el marco del segundo juicio por la muerte del ex capitán de la Selección Argentina. "Solo el que puso la trampa pudo saber dónde está oculta", afirmó.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro, el fiscal Ferrari aseguró que la inclusión de estudios de Don Diego puede constituir delitos de acción pública: "Es un delito continuado que comenzó a ser ejecutado el 5 de enero de 2021 cuando enviaron los estudios y hoy sus efectos y ganancias se siguen produciendo".

"Venimos a solicitar con la necesidad que en el día de la fecha, y con urgencia, el tribunal se expida respecto de registro y presentación de la empresa Swiss Medical y del Sanatorio de Los Arcos a los efectos de determinar la autenticidad y validez de la información que en su momento falsamente aportaron", indicó el fiscal al pedir allanamientos y el secuestro de la historia clínica del astro.

La información solicitada es todo tipo de documentación referida a Diego Armando Maradona en el 2015. "Es urgente porque queremos saber qué estudios se hizo Maradona y cuales su padre", expresó Ferrari.

"La fiscalía no puede salir del asombro por lo que pasó en la audiencia del martes. Tristemente lo digo, no hay nada que celebrar", comenzó su argumento Ferrari, antes de describir cómo sucedió el contra interrogatorio de los defensores D'Albora y Varela al testigo Hernán Trimarchi, quien declaró por su calidad de nefrólogo.

Ferrari comentó que el 27 de noviembre de 2020, dos días después de la muerte de Maradona, desde la fiscalía general de San Isidro solicitaron la historia clínica del ex futbolista y recibieron la notificación que tanto D'Albora como su socio Fernando Ricciardini se constituían como apoderados de Swiss Medical, y fueron quienes le enviaron la documentación en seis mails.

"La propia defensa de Forlini cuestiona distintos análisis de laboratorio que, según sus referencias novedosas, no corresponden a Diego Armando Maradona", arremetió el fiscal, visiblemente enojado por la situación.

El fiscal explicó que Maradona, "el tipo más conocido del mundo" , figuraba con otros nombres como pseudónimos para mantener su privacidad. "Miguel Santos" y "Ariel Gómez" fueron dos de ellos.

"Fuimos claros, les pedimos los estudios de Diego Armando Maradona y nos mandaron los estudios de Diego Maradona. Me parece una locura lo que está pasando, cómo sembraron confusión queriendo embarrar un juicio llegando al final de la prueba de la acusación. Don Diego es Diego Maradona, no es Diego Armando Maradona, lo sabés muy bien Gianinna", dijo el fiscal, mirándola a una de las hijas del "Diez", quien junto a su hermana Jana estaban presentes en la audiencia.

El fiscal general adjunto reiteró que solo los defensores de Forlini podían saber que los estudios eran de Don Diego y afirmó: "Nos engañaron, cometieron delitos y ahora quieren voltear un juicio ".

"No les va a servir de nada, no lo van a volver a voltear", dijo Ferrari, mirándolos a D'Albora y Varela, quienes estaban sentados junto a su defendida, Forlini. Agregó también que de la Junta Médica participó como perito la gerenta de riesgos de Swiss Medical, Mariana Flichman, quien tampoco se dio cuenta del error.

Desde la fiscalía indicaron que los hechos enumerados pueden "constituir delitos de acción pública", por lo que realizaron una serie de pedidos.

"Existe la necesidad que en el día de la fecha y con urgencia el tribunal se expida respecto de registro y presentación de la empresa Swiss Medical y del Sanatorio De Los Arcos a los efectos de determinar la autenticidad y validez de la información que en su momento falsamente aportaron", manifestó Ferrari en su primer planteo.

Además, señaló que están invalidados de interrogar a testigos "con información falsa".

"Es urgente porque queremos saber qué estudios se hizo Maradona y cuales su padre", aclaró antes de la tercera petición, que fue la de volver a convocar a peritos de la Junta Médica , principalmente al médico legista Carlos Casinelli y al nefrólogo Trimarchi.

Luego de que finalizó la enérgica alocución de Ferrari tomó la palabra Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona.

El letrado exhibió en una pantalla la foto de una historia clínica de Maradona de cuando estuvo internado en la Clínica Olivos por la operación de un hematoma subdural, entre el 3 y 11 de noviembre de 2020.

Según explicó, la información fue suministrada por un "empleado honesto" (como lo describió) de Swiss Medical. Entre los estudios, el abogado mostró que presuntamente había información que fue manipulada y no está incluida en el expediente judicial.

Puntualmente se refiere a un apartado donde se indicaron dos factores de riesgo: hipertensión arterial y tabaquismo . La documentación presentada –que aún no fue incorporada como prueba- es del 6 de noviembre.

A raíz de ello, Burlando solicitó también el allanamiento en la Clínica Olivos, además del Sanatorio de los Arcos y la sede de la empresa de medicina prepaga.

"Estábamos hablando de información agregada al expediente que fue adulterada", afirmó.

Por su parte, Eduardo Ramírez, abogado de Diego Jr., fue más allá y pidió a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que D'Albora sea apartado de la defensa de Forlini "porque dicha circunstancia afecta el principio de buena fe y lealtad procesal", sostuvo.

Mientras que el abogado de Jana, Felix Infante, pidió que se secuestren los legajos de Diego Maradona padre y sus datos como afiliados y el secuestro de elementos informáticos para ser peritados y así establecer si sufrieron alteraciones.

"Puede ser un mero error del sistema o un grave delito de falsedad ideológica. Una pericia informativa para saber si fueron alterados o un error en la carga del sistema", explicó en su argumento.

Juan Pablo Jurado, representante de las hermanas de Maradona, solicitó que nuevamente sean llamados a declarar los peritos de la Junta Médica.

Al término de la fiscalía, Nicolás D'Albora levantó la mano y le pidió al tribunal contestarle a la acusación pública. El juez Gaig no lo permitió y solamente dio lugar a las partes de la acusación.

El único defensor que se expresó fue Diego Olmedo, abogado del psicólogo Carlos Díaz, quien solamente se refirió a lo presentado por Burlando.

"Respecto a la prueba de Burlando, que es de buena fe porque tuvo información, esa prueba nace muerta porque el empleado que cometió un delito porque se introdujo en un sistema. No introduzcamos una prueba que nos genere volver a discutir si es válida o no. Hay una persona de la clínica (Olivos) que cometió un delito y no podemos permitir que sea la base probatoria", apuntó.

Luego defendió a su colega D'Albora, a quien excluyó como el responsable de introducir una prueba falsa a propósito como la historia clínica de Don Diego.

En tanto, el tribunal dispuso pasar a un cuarto intermedio para resolver los pedidos de las partes.

Tras ello, D'Albora habló con la prensa y explicó su rol como defensor de Forlini, su vínculo con Swiss Medical y la incorporación de la historia clínica de Don Diego.

"No hay ninguna novedad que Nancy Forlini me eligió como su abogado defensor, y no hay ninguna incompatibilidad en eso. A través nuestro, la empresa es requerida de distintas fiscalías y distintos juzgados de historias clínicas, de distintos pacientes. Lo único que hace mi estudio jurídico es recibir la información que me suministra la empresa medicina prepaga y yo la presento en el tribunal", sostuvo.

Y luego se manifestó sobre los estudios médicos.

"Acá hubo un error hubo un error involuntario del área de laboratorio de Swiss Medical , que, al mandar los informes, mandó informes que están consignados como Diego Armando Maradona, pero en realidad pertenecen a Diego Maradona padre. Esa es la realidad. Hablan de mala fe y de temeridad procesal. Mala fe y temeridad procesal hubiera sido que, cuando nos dimos cuenta con el doctor Varela de estas circunstancias, que fue el martes en el cuarto intermedio", detalló.

Luego de un largo cuarto intermedio, los jueces del TOC 7 dieron a conocer por la tarde la resolución a los pedidos de la acusación.

El primero de ellos fue disponer la orden de presentación, es decir, un allanamiento en la sede de la prestadora Swiss Medical y al Sanatorio De Los Arcos . Y los procedimientos debían hacerse este mismo jueves.

La medida alcanza los registros informáticos, en papel o magnéticos existentes vinculados a Diego Maradona, entre el 31 de agosto 2011 y 25 de junio 2015. Los mismos serán estudios médicos, registros asistenciales y particularmente estudios de laboratorio. mostrar la trazabilidad de cada pieza.

El juez Gaig señaló que se busca precisar "qué estudios son y qué relevancias tuvieron" en el informe de la Junta Médica y si "las conclusiones siguen iguales".

El presidente del tribunal sostuvo que las partes pueden pedir que los testigos de la Junta Médica sean llamados nuevamente para ratificar o rectificar si los estudios de Don Diego pudieron alterar o no la conclusión del cónclave de peritos.

"Se advierte un hecho susceptible de relevancia penal , en consecuencia, se extraerán testimonios para su identificación para saber como fue obtenida, remitida e incorporada al proceso y las responsabilidades", señaló el juez.

A su vez, los jueces no hicieron lugar al allanamiento en la Clínica Olivos ni la pericia informática solicitada. Tampoco fue aceptado el pedido de retirar a D'Albora de la defensa de Forlini.

"No existe conflicto con el derecho defensa de Forlini, sin perjuicio de que surgieran elementos que evidenciaran una incompatibilidad legal", expresó Gaig.

Por último, el presidente del tribunal sostuvo que el debate no será suspendido a pesar de las medidas solicitadas y se dictó un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín