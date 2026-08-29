El Leipzig de Martín Demichelis ganó por 3-0 en su presentación en la Bundesliga: “Nunca olvidaré este día”

Martín Demichelis ya había tenido un auspicioso estreno en RB Leipzig por la Copa de Alemania, en la que hace una semana su nuevo equipo le hizo seis goles a un equipo de menor calibre. La Bundesliga presentaba otra dificultad y, en efecto, una mirada más analítica. Vaya si salió todo redondo, que su equipo se despachó con otra goleada, esta vez por 3-0 y ante Borussia Monchengladbach . “Nunca olvidaré este día” , lanzó el entrenador tras el brillante debut por liga.

En una conferencia de prensa compartida con el técnico rival, algo inusual no solo en Argentina sino también en la propia España que habitó hace unos meses para dirigir a Mallorca, Demichelis exhibió un semblante placentero, con las palabras justas en el balance de los 90 minutos. “La coreografía de los aficionados, semejante espectáculo, los tres puntos que conseguimos, los tres goles que hicimos… todo salió a la perfección ", inició resaltando el fervor que se vivió en el Red Bull Arena producto de la gran función.

Tal como lo remarcó el cordobés, el inicio del encuentro no fue fácil de conducir para sus dirigidos. En realidad, media primera etapa en la que, incluso, el visitante estuvo cerca de convertir si no era por el poste. Fue un sacudón necesario para su conjunto, que cuatro minutos posterior a esa acción, a los 25, abriría el marcador.

El argentino ya impone un claro 4-3-3 para su equipo alemán y con la distribución permanente al ras del césped. A un toque, prácticamente . Bajo esos parámetros se organizó una jugada colectiva destacada que inició en su zaga adelantada y tuvo su explosión en las combinaciones -fueron constantes- del sector derecho y el pivoteo de su centrodelantero, Tidiam Gomis . El francés le permitió al lateral derecho Ridle Baku construir la segunda pared consecutiva de su escalada, ya que antes había combinado con el extremo Brajan Gruda y había aprovechado el movimiento sin pelota de Rocco Reitz que distrajo marcas por la mitad de la cancha.

¡QUÉ GOLAZO! Así juega el Leipzig de Demichelis. ¡A PURO TOQUE! 📺 Mirá la 🇩🇪 #Bundesliga en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5ZNlDXcja8

Todo fluye como si el Mundial no se hubiese metido en el medio. Como si el wing marfileño Yan Diomandé (vendido a Real Madrid por €130.000.000), el goleador belga Loïs Openda o el referente esloveno Kevin Kampl, sumado a otras bajas por lesión, continuaran con el equipo. Entonces, tras tanto toque de primera, Baku se fue de cara al arco y definió de zurda . Gol aliviador para el exentrenador de River y para su equipo, que comenzó a soltarse.

“Después de marcar el primer gol, dominamos el partido y tuvimos una mejor organización tanto con el balón como sin él. Salimos con mucha agresividad en la segunda parte y jugamos al ataque. Hubo muchas cosas buenas en nuestro rendimiento” , infló el pecho el DT. Tal fue esa voracidad mencionada en la segunda mitad, que al cuarto minuto estiró la ventaja.

¡OTRO GOLAZO Y MICHO SE ABRAZÓ CON SU CUERPO TÉCNICO! Jugada a puro tiki-taka del Leipzig de Demichelis y derechazo infernal de Antonio Nusa para marcar el segundo tanto ante Gladbach. 📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wPfjrKsgkA

Fue con otro golazo. Cuatro toques inmediatos entre el austríaco Nicolas Seiwald , Reitz, el neerlandés Ezechiel Banzuzi y Gomis, que dio el último con un sutil taco, le sirvieron la conducción indescifrable nada menos que al noruego Antonio Nusa , sensación en la Copa del Mundo. El 7, tras una bicicleta para engañar, se balanceó y abrió el pie para acercarla a un ángulo. Demichelis lo gritó con fuerza, abrazándose con sus colaboradores.

15 minutos después, ordenaría el ingreso del francés Christopher Nkunku , que regresó al club en condición de cedido desde Milan: de 2019 a 2023 dejó una marca en el club que no logró en Italia ni en Chelsea, que lo compró. Fue la primera pelota que tocó, 120 segundos posteriores, la de su rápida primera asistencia .

El volante Reitz volvió a ser parte, aunque ahora sería de su autoría. Recuperó en el medio campo y fue a buscar el pase de Nkunku, al que le llegó la pelota mordida. El volante ofensivo galo se la cedió y el alemán solo debió colocarla esquivando el achique del arquero rival .

Algunos ligeros aspectos a corregir en la última línea no impiden afirmar que fue un gran debut del Leipzig de Martín Demichelis que dejó satisfechos a los hinchas.

¡ESTO YA ES GOLEADA! Rocco Reitz le puso el broche de oro a una contra letal del Leipzig y marcó el 3-0 del equipo de Martín Demichelis ante Gladbach. 📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bsIOtXkPbk

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Fuente: La Nación