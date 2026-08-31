Discutió con su exmarido y le arrojó agua hirviendo

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Una mujer fue detenida en Resistencia, Chaco, acusada de haberle arrojado agua hirviendo a su ex pareja durante una fuerte discusión. La sospechosa había permanecido varios días prófuga luego de que la Justicia ordenara su captura.

La imputada fue identificada como Claudia Elizabeth Romero. El ataque ocurrió el lunes 24 de agosto, alrededor de las 21:15, en una vivienda ubicada sobre la calle Honestidad, entre Montevideo y La Paz.

Según la investigación, Romero mantenía una discusión con su ex pareja, un hombre de 27 años, cuando en determinado momento le arrojó agua hirviendo sobre el cuerpo.

Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió quemaduras de segundo grado en ambas manos, las piernas y un muslo. Una unidad de la Policía Sanitaria acudió al lugar y trasladó al herido de urgencia al Hospital Julio C. Perrando.

Al día siguiente, la madre de la víctima realizó la denuncia en la Comisaría 14° Metropolitana. Según declaró, su hijo le confirmó que la agresora había sido su ex pareja.

A partir de la denuncia, la Fiscalía notificó la imputación y ordenó la detención inmediata de Romero. La búsqueda estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 14° y de la División Investigaciones Complejas de Chaco.

Finalmente, la mujer fue localizada y detenida mientras circulaba por una calle cercana a su domicilio, donde había ocurrido la agresión.

Romero quedó alojada en una dependencia policial y permanece a disposición de la Justicia, a la espera de ser citada por la Fiscalía para prestar declaración indagatoria.