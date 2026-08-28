Detuvieron a una argentina en Estados Unidos cuando estaba por casarse

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Ernestina “Tina” Pavlovsky, una argentina de 33 años que vive desde hace 13 años en Aspen, Colorado, permanece detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La mujer fue arrestada el 1 de agosto en el aeropuerto internacional de Miami, cuando intentaba regresar a su hogar después de visitar a familiares en Florida. Según relató su pareja, el estadounidense Cody Kosinski, agentes de civil la rodearon en una puerta de embarque y la pusieron bajo custodia.

Pavlovsky fue trasladada primero a un centro de procesamiento de ICE en Florida y posteriormente enviada en avión al Centro de Procesamiento Core Civic Laredo, en Texas, donde permanece detenida. Tiene prevista una audiencia judicial para el 1 de septiembre.

La argentina había ingresado a Estados Unidos con una visa de turista, pero su proceso de regularización migratoria quedó inconcluso tras un divorcio. No tiene antecedentes penales y, según su entorno, estaba planeando casarse con Kosinski para iniciar un nuevo proceso migratorio. Vecinos de Aspen recaudaron cerca de 50.000 dólares para ayudar a cubrir los gastos de su defensa, pero un juez le negó la libertad bajo fianza por considerar que no tenía vínculos suficientes con el país.