Detuvieron a dos de los acusados de haber robado, golpeado y amenazado a una familia de Mar del Plata

Apenas unos días después de que una familia fuera víctima de una violenta entradera en Mar del Plata , dos hombres fueron detenidos este viernes durante una serie de allanamientos. No obstante, los otros dos acusados de haber participado continúan prófugos de la Justicia.

Todo ocurrió el lunes pasado, cuando las víctimas se proponían salir en auto, para llevar a su gato al veterinario. En ese momento, fueron sorprendidos por tres delincuentes encapuchados y con guantes. Gracias a que la vivienda contaba con cámaras en el interior, el episodio quedó grabado por completo.

“En un momento, miré para atrás y vi que se metían tres ladrones: dos agarraron a mi marido y a mí se me vino uno con un cuchillo. El cuarto se quedó vigilando en la vereda ”, relató la mujer. Según la investigación, los asaltantes los redujeron, entraron a la vivienda y escaparon en una Volkswagen Amarok robada del lugar.

En declaraciones a La Capital de Mar del Plata , la mujer denunció que la banda no solo había golpeado a su esposo, sino que también la habían intimidado tanto a ella como a su hijo, un pequeño de 11 años. “Me pegaron para que dejara de gritar y me amenazaron con que me iban a cortar la lengua si seguía gritando y con que le iban a pegar a mi hijo” , recordó.

“Lo desfiguraron a golpes. Hasta con el palo de hockey del nene le pegaron ”, apuntó la mujer sobre el ataque que sufrió su esposo. “Nos gritaban: ‘¡Los dólares, los dólares!’. Pero no tenemos dólares”, explicó sobre el motivo por el cual habían ingresado a la vivienda.

Además de la camioneta, los ladrones se llevaron un anillo de oro, una PlayStation 5, un perfume y 300 mil pesos . Y, según fuentes oficiales consultadas por Infobae , el seguimiento del vehículo fue clave para poder ordenar los allanamientos.

Por medio de las cámaras de seguridad públicas, los efectivos encontraron el vehículo abandonado en la zona de Olazar y Manrique. Tras un rastrillaje, lograron detener a un adolescente de 17 años en el patio de una vivienda cercana, que fue señalado como la persona que había dejado la camioneta en el lugar.

Sobre la Amarok, la Policía Científica realizó pericias y levantó una huella para cotejo. Asimismo, se secuestraron prendas de vestir del menor y su teléfono celular, aunque el sospechoso se negó a declarar y a aportar la clave del dispositivo.

Con el avance de la investigación, los investigadores lograron identificar a otros presuntos involucrados, entre ellos, tres hombres mayores de edad y otro adolescente de 16 años. Fue así que, finalmente, este viernes se concretó la detención de dos de los adultos.

Según confirmaron fuentes cercanas a la causa a este medio , estos fueron identificados como J. O. (23) y A. O. (28). En el caso de este último, fue acusado de haber golpeado a las víctimas con un palo de hockey y con los puños .

En los procedimientos también fueron aprehendidas otras dos personas, A. J. (48) y D. O. (49) , por una presunta infracción a la Ley N° 23.737 de Narcotráfico. Asimismo, indicaron que en la vivienda se incautaron 4.335 kilos de cogollos de marihuana .

Como parte de los operativos, la policía secuestró el Peugeot 2008 , es decir, el vehículo presuntamente utilizado para la fuga. Además, hallaron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el robo, una gorra con visera y dos teléfonos iPhone que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Actualmente, la causa por el robo es investigada por la Unidad Funcional de Responsabilidad Penal Juvenil (UFRPJ) Nº 1, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro , mientras que los investigadores continúan con tareas para localizar a los otros dos sospechosos que aún permanecen prófugos.

Fuente: Infobae