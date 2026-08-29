Delincuentes asesinaron a un estudiante de la Policía de Tucumán para robarle la moto

Un estudiante de la Policía de Tucumán fue asesinado de un disparo en la madrugada de este sábado en San Miguel de Tucumán. La víctima fue identificada como Kevin Samuel Rueda, de 21 años . Delincuentes lo mataron para robarle su moto, que apareció horas después abandonada entre plantas de caña de azúcar, en la zona sur de la ciudad capital.

Todo comenzó cerca de las 5 en la esquina de avenida Colón y Fortunata García. Según se supo, Rueda se dirigía en su Honda Wave blanca hacia un desfile institucional en Alberdi cuando fue abordado por dos ladrones que también circulaban en moto. De hecho, tenía puesto su uniforme de gala, aunque no a la vista, ya que encima llevaba una campera y jogging.

Los atacantes le dispararon y escaparon con el vehículo. Según fuentes del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, un testigo relató que vio la escena y escuchó la detonación antes de que ambos rodados huyeran, dejando a la víctima en el pavimento. Minutos después, personal médico confirmó el fallecimiento de Rueda al arribar al lugar.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale y la auxiliar de fiscal Luz Becerra . “Hemos sufrido una pérdida de una persona muy valiosa para la provincia, un servidor público”, lamentó Sale en declaraciones al medio Tendencia de noticias.

El fiscal amplió sobre la mecánica del hecho: “Estamos tratando de individualizar a los responsables, en principio son dos . Aparentemente fue todo muy rápido : lo interceptan, le cruzan la moto, le efectúan un disparo y le quitan la moto, prácticamente de inmediato. Al parecer, la víctima no se resistió y, en principio, le robaron solo la moto”.

Mientras se analizan cámaras de seguridad en busca de pistas, durante la tarde hubo novedades en la investigación: efectivos policiales localizaron la motocicleta robada oculta en un cañaveral , a unos 40 metros de un sendero de tierra en inmediaciones de Diagonal 26/31 Suroeste y Miguel Lillo, en una zona descampada cercana al Canal Sur.

Desde el MPF informaron que una comisión del Departamento de Investigación Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), junto a peritos de Criminalística y Química Legal, realizó peritajes en el rodado.

Como parte de las tareas, se tomaron muestras biológicas en la empuñadura derecha, manija de freno delantero, empuñadura izquierda y agarradera trasera. Además, en busca de residuos de disparo, se levantaron muestras mediante hisopados y stubs en el tablero, sector medio del cubrepiernas y control ambiental.

En el lugar también colaboraron efectivos del GEAM y de la División Homicidios, que quedó a cargo de la custodia de la moto.

Rueda cursaba la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Tucumán. Era oriundo de Bella Vista y, tras conocerse el triste hecho, desde el Municipio lo despidieron a través de las redes sociales oficiales.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Kevin Rueda, quien fue alumno de nuestro Centro Municipal de Idiomas y de nuestro Centro de Estudios Universitarios en la primera cohorte de la carrera de Programación. Acompañamos con respeto a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Que encuentren consuelo y fortaleza para atravesar esta irreparable pérdida. Que su recuerdo permanezca siempre entre quienes compartieron parte de su camino. Descansa en paz, Kevin”, publicaron junto a una serie de fotos del joven.

Allegados al joven se sumaron a los comentarios del posteo. “Querido Kevin, mi querido alumno bueno, respetuoso, soñador y muy trabajador . Te vi desde niño en la escuela, luego en nuestro CeMI y tuve el orgullo de saludarte todas las semanas cuando ya vestías tu uniforme, la noticia de tu partida me duele en el alma, pido justicia por vos y consuelo para tu hermosa familia”, lo despidió una docente.

“Kevin, yo fui profesora tuya, de artes marciales. Una persona excelente, un chico excelente en todo . Que el cielo te reciba con los brazos abiertos”, escribió otra usuaria.

En el caso intervino también el Equipo de Contención a la Víctima (ECAV) para brindar asistencia al padre de la víctima, presente en la escena del crimen.

Fuente: Infobae