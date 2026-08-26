Conmovedora carta de la mamá de Thiago Joel: “No quiero retenerte…si eso significa prolongar tu sufrimiento”

ZONALES

Rocío Dusek, mamá de Thiago Joel Franco, compartió una desgarradora reflexión luego de recibir nuevas noticias médicas sobre el estado de salud de su hijo, quien permanece internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Thiago lleva más de una década enfrentando las consecuencias de un brutal accidente ocurrido en la ruta 226, cuando era apenas un niño. Desde entonces, su familia ha acompañado un largo proceso marcado por tratamientos, internaciones y distintas dificultades de salud.

En las últimas horas, ante un escenario médico que la familia atraviesa con especial preocupación, Rocío decidió expresar públicamente sus sentimientos y el dolor que implica para una madre afrontar una situación de estas características.

“Hay un momento en la vida en que una mamá entiende que amar no siempre significa seguir buscando una mejoría, seguir luchando contra lo inevitable o aferrarse con todas sus fuerzas”, escribió.

La mujer explicó que, en determinadas circunstancias, el amor también puede significar acompañar y priorizar el bienestar de un hijo, incluso cuando hacerlo implica enfrentarse a uno de los mayores temores que puede atravesar una madre.

“A veces, amar profundamente es dejar de pedirle al cuerpo de nuestro hijo que siga peleando cuando ya está cansado”, expresó Rocío en uno de los pasajes más conmovedores de su mensaje.

“No quiero retenerte por mi miedo a perderte”

La mamá de Thiago reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y habló de la necesidad de intentar dejar de lado sus propios miedos para pensar, por encima de todo, en el bienestar de su hijo.

“No quiero ser egoísta. Juro que no quiero serlo, no quiero retenerte por mi miedo a perderte si eso significa prolongar tu sufrimiento”, manifestó.

Y agregó: “Si mi amor pudiera decidir por vos, elegiría que no sientas más dolor. Y si algún día mi amor tiene que aprender a soltarte, quiero que sepas que voy a hacerlo con el corazón hecho pedazos”.

Sus palabras reflejan la angustia de una familia que desde hace años acompaña a Thiago y que ahora atraviesa una nueva instancia marcada por la incertidumbre.

A lo largo de su mensaje, Rocío también recordó el camino recorrido junto a su hijo y destacó la fortaleza que demostró durante todos estos años frente a las distintas adversidades.

“Hasta el último instante la luchamos juntos”, escribió, antes de definir a Thiago como “un super guerrero de la vida”.

Un pedido de acompañamiento

En medio de la preocupación, la mamá de Thiago también tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que durante estos años acompañaron a la familia y siguieron de cerca la evolución del adolescente.

Finalmente, pidió que ese acompañamiento continúe y que quienes conocen la historia de Thiago sigan enviando fuerzas y oraciones.

“No dejen de rezar por nuestro gran guerrero”, expresó Rocío al cerrar su mensaje.

Por el momento, Thiago continúa internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y la familia permanece a la espera de novedades sobre su evolución.