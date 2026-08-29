Cómo operaba la banda narco con la que “Bebote” Álvarez terminó de nuevo en prisión: mulas desde Barcelona y aceite de oliva para disimular

Cuando los detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) ingresaron a su propiedad este viernes por la mañana, Pablo "Bebote" Álvarez (53) estaba con la tobillera electrónica por una causa que lo tiene con prisión domiciliaria. En ese momento, en el parque de la casa quinta de La Reja, en Moreno, pastaba una oveja que tiene como mascota.

Álvarez fue detenido en el marco de una causa federal por contrabando de estupefacientes , particularmente de éxtasis líquido, luego de que se desarticuló parte de una organización narcocriminal que traía la droga desde España y Bolivia.

En la noche del viernes fue indagado por el juez Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, y de Damián Mazzucco, de la Secretaría N.º 3.

El barra de Independiente estuvo cinco horas frente al magistrado. Luego de escuchar la imputación en su contra, se defendió. Quedó detenido y fue trasladado al penal federal de Marcos Paz , donde lo alojaron en uno de los pabellones del régimen de máxima seguridad promovido por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El nombre de Álvarez y de Raúl Manzone, alias "Bruja", y también referente de la hinchada del Rojo, aparecieron cuando se analizaron celulares que fueron secuestrados en el marco de una causa que tiene hasta el momento 11 detenidos y más personas investigadas. Muchos de los involucrados son parte de la barra de Independiente.

Puntualmente, a "Bebote" se lo asoció al interés de participar en el contrabando de cocaína desde Bolivia y de ser el nombre que gente de la barra señalaba para amedrentar y amenazar a compradores que no pagaban.

"Sabía todo y participó en la compra de drogas" , dijo a Clarín una fuente de la investigación.

El lugar donde operaban sus lugartenientes era "Los Diablos Rojos Museo", un local ubicado a pocos metros del estadio Libertadores de América, donde antes funcionaba un negocio de venta de comidas y una iglesia evangélica y donde ahora, según la investigación, fue un sitio donde golpeaban a las víctimas y hasta donde tuvieron secuestrado a un hombre durante dos días.

La irrupción de "Bebote" Álvarez en la investigación llegó cuando el expediente ya tenía un rumbo fijo y ya había atado cabos para poder determinar cómo operaba una organización que tenía base en Argentina, pero que funcionaba en España, Bolivia y Uruguay, entre otros países.

El punto cero de la causa fue febrero de este año , cuando un policía advirtió en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a un joven que había llegado en un vuelo directo desde Barcelona con dos valijas llenas de frascos con especies y tres botellones de tres litros de aceite de oliva.

Cuando abrieron las valijas notaron más de nueve litros de aceite de oliva . Cuando lo analizaron, se descubrió que contenía MDMA líquido, sustancia con la que se hacen las pastillas de éxtasis.

El sospechoso fue detenido. Según las fuentes consultadas, es un joven que residía en un barrio vulnerable y que tenía problemas de adicciones.

Cuando la Justicia analizó su teléfono celular comenzó identificar otros integrantes de la organización, sus roles y principalmente, cómo operaba para el ingreso de droga desde el viejo continente.

El primer dato relevante fue identificar a un sospechoso que se dedicaba a comprar pasajes desde Buenos Aires a Barcelona. Siempre eran sin escala y con una semana entre la ida y la vuelta.

Esta joven también se encargaba de decirles a las "mulas" a quien tenían que ver para que les entregaran la droga y una vez en Argentina a quien entregárselas. Siempre en latas de aceite.

De la investigación surgió que sacó varios pasajes y que nunca habían sido descubiertos, ya que no fueron detectadas anomalías en los escáneres de los aeropuertos de Barcelona ni de Ezeiza, ni señaladas por los perros entrenados para oler droga.

Uno de los puntos que señalaron los investigadores consultados por Clarín fueron las características que los cabecillas de la organización utilizaban para transportar la droga.

Las "mulas" eran jóvenes, hombres y mujeres, y que vivían en situación de calle o en un estado de vulnerabilidad . También con adicciones. Estas personas eran seleccionadas para viajar una semana a Barcelona, con el hotel pago, hasta su regreso al país.

Quien financiaba los pasajes lo hacía a través de criptomonedas transferidas desde Bolivia y Brasil. El que compraba los pasajes residía en Argentina y tenía varios viajes a Bolivia y Chile. Muchos de ellos eran de un día para el otro. Esto también llamó la atención.

Los viajes no los hacía solo, sino que era acompañado por otros hombres que fueron individualizados como parte de la hinchada de Independiente y que paraban en "Los Diablos Rojos Museo" , un local que pertenece a Álvarez y punto neurálgico de la barra roja.

En paralelo, se estableció el circuito de la droga en el país y la identidad de quien la recibía, un joven de buen pasar económico con antecedentes en otros países.

Mientras la Justicia continuaba con la investigación, en junio de este año se produjo un movimiento que nuevamente llamó la atención de los investigadores. Se supo que el joven encargado de sacar los pasajes había realizado una reserva, esta vez para una pareja.

La ruta era Buenos Aires–Barcelona, pero esta vez el regreso iba a ser vía Montevideo, en Uruguay.

Entonces, el juez Yadarola solicitó colaboración a la Policía de Uruguay para que controle las valijas de esta pareja cuando arribe a Montevideo, pero que no los detenga. Que se los controle hasta pasar a territorio argentino, donde los iban a estar esperando personal de la PFA.

Efectivamente, llevaban en sus valijas dos latas de aceite de oliva, similares a las que fueron descubiertas en febrero pasado.

La pareja durmió en un hostel hasta que al día siguiente la mujer regresó vía marítima mientras que el hombre, en un micro de larga distancia. Sobre este también se estableció que tiempo antes mantuvo contacto con una persona detenida en el norte argentino también con dos latas de aceite que contenían droga.

La primera que arribó al país fue la mujer, quien se alojó en un hotel de Retiro. El micro que salió de Montevideo y que ingresó a la Argentina por Entre Ríos fue seguido por policías uruguayos.

Una vez en el país se puso a disposición una serie de allanamientos. A la pareja la detuvieron, pero no le encontraron nada. Los investigadores creen que las latas que contenían la droga líquida fueron entregadas en Uruguay.

En total se realizaron m ás de 30 procedimientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Salta . Estuvieron a cargo de detectives de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la PFA, correspondiente al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) del Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección de Narcotráfico de ARCA y Aduana.

Además de drogas y armas, se secuestró documentación detallada de cuando fueron los vuelos y los gastos que esto implicaba. También se descubrió un laboratorio donde fabricaban las pastillas con la droga que era importada.

Uno de los destinos de los allanamientos fue la casa quinta donde "Bebote" Álvarez cumplía prisión domiciliaria por una causa en la justicia de Avellaneda de noviembre del año pasado por "intimidación pública y promoción del desorden en el marco de espectáculo deportivo”.

El referente de la hinchada de Independiente tenía un nexo con el joven que compraba los pasajes para realizar los viajes , que a su vez tenía lazos con gente de la barra del Rojo.

Ese joven, a su vez, fue quien contactó a parte de la hinchada con productores de cocaína de Bolivia, donde trajeron varias veces para el país, hasta que en uno de los viajes la droga no fue de buena calidad.

A raíz de esta partida que salió de mala calidad, los barras comenzaron a amenazar al joven. Uno de los brazos de la organización era un hincha caracterizado de Nueva Chicago, que también se dedicaba a la venta de la droga. Cuando tuvo una deuda, sus "colegas" lo secuestraron y lo amenazaron para que pagara.

De la misma manera, según la investigación, "apretaban" a otros vendedores de droga y los amenazaban utilizando el nombre de "Bebote" Álvarez, quien estaba en conocimiento de la situación.

En una oportunidad, uno de los bolivianos a cargo de la producción estuvo dos días encerrado en el local cercano al estadio de Independiente, sometido a golpes y amenazas.

"Bebote" no quería estar ajeno de participar en este negocio de traer droga desde Bolivia, por lo que habló con el joven que estaba a cargo de ser el nexo con los productores, que tenía contacto con las barras para eso y, a su vez, era el mismo que compraba los pasajes para traer el éxtasis líquido desde España.

"Usan su nombre para amedrentar a la gente para que paguen la droga. Él nunca amenazó, pero hablaba con los miembros barras", aseguró un investigador.

La causa continúa para establecer que otros nexos completaban la cadena de esta organización narcocriminal. Mientras tanto, Álvarez seguirá detenido.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín