Cómo es la Cuesta del Lipán de Jujuy, el peligroso camino en el que murió una mujer tras caer por un barranco

El accidente reciente en la Cuesta del Lipán puso en foco a uno de los trayectos más reconocidos del norte argentino. El domingo pasado, una familia de turistas sufrió un vuelco en el que una mujer perdió la vida tras caer más de 80 metros por un barranco , mientras recorrían este camino de alta montaña. El siniestro, registrado en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52 , involucró a una camioneta alquilada en la que viajaban cinco integrantes oriundos de Alejandro Korn , provincia de Buenos Aires.

La Cuesta del Lipán atrae turistas nacionales e internacionales por su combinación de paisajes imponentes, desafíos viales y acceso a destinos emblemáticos como las Salinas Grandes . Este corredor, situado en la Ruta Nacional 52 , une la localidad de Purmamarca con la Puna jujeña , superando los 4.170 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, el Abra de Potrerillos .

El ascenso comienza en los alrededores de Purmamarca , a cerca de 2.200 metros de altitud. A lo largo de la ruta, los viajeros atraviesan una sucesión de curvas cerradas y pendientes pronunciadas que ofrecen vistas únicas de la Quebrada de Humahuaca y la transición hacia la puna. La obra vial, reconocida por su ingeniería, permite observar el cambio de colores y formas en el paisaje, con paradas estratégicas en miradores habilitados para la contemplación y la fotografía.

El recorrido es elegido por diferentes agencias y operadores turísticos, que suelen incluirlo en excursiones de jornada completa desde Salta o San Salvador de Jujuy . Estas salidas típicamente contemplan una visita previa al Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, el ascenso por la cuesta y tiempo libre en las Salinas Grandes , donde el blanco resplandeciente del salar contrasta con el azul del cielo y la aridez de la puna.

En este sentido, la Policía de Jujuy remarcó la importancia de extremar las precauciones durante el tránsito por la Cuesta del Lipán, especialmente en el tramo comprendido entre los kilómetros 12 y 30, donde se concentran las bajadas más pronunciadas y las curvas más cerradas. En este sentido, recomendaron a los conductores utilizar el freno motor en los descensos , circular a baja velocidad y evitar el uso del pedal de freno de forma constante. Además, sugirieron consultar el estado de la ruta antes del viaje, revisar el vehículo y realizar controles mecánicos exhaustivos.

Entre las advertencias, la policía subrayó la necesidad de detenerse únicamente en los miradores habilitados para tomar fotografías y evitar hacerlo en zonas no autorizadas, ya que se registraron accidentes por maniobras imprudentes en sectores peligrosos. Se aconseja también respetar todas las normas viales, evitar distracciones como el uso del teléfono celular y mantenerse atento a las condiciones meteorológicas, que pueden cambiar abruptamente en la región, presentando neblinas, vientos fuertes o heladas.

La experiencia turística se completa con la posibilidad de adquirir artesanías y productos regionales en los puntos panorámicos, donde los visitantes suelen detenerse para contemplar la magnitud del paisaje y la obra vial. El trayecto continúa después del Abra de Potrerillos hacia las Salinas Grandes , uno de los salares más extensos del país, y permite seguir viaje hasta Susques y el Paso de Jama , en la frontera con Chile .

La Cuesta del Lipán se mantiene transitable durante todo el año, aunque se recomienda evitar los meses de mayor frío por la presencia de heladas y la posibilidad de nevadas. Los especialistas sugieren informarse previamente sobre el clima y el estado de la ruta antes de iniciar el ascenso, especialmente en invierno.

Fuente: Infobae