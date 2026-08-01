Cómo arreglar una pared descascarada y con humedad: el truco fácil y rápido

Uno de los problemas más comunes en el hogar es la aparición de manchas de humedad y pintura descascarada en las paredes de los ambientes. Aunque puede parecer muy complicado de solucionar, existe un truco fácil y rápido para dejar una pared como nueva.

Contrario a lo que muchos creen, aplicar una nueva capa de pintura sobre la zona dañada no soluciona el problema. Para que el resultado sea duradero, es necesario sacar todo el material deteriorado y revisar que la pared esté totalmente seca.

Para empezar el arreglo, hay que raspar la pintura que esté inflada, floja o desprendida . Lo más conveniente es realizarlo con una espátula, pasándola de manera suave hasta llegar a una superficie firme.

Una vez realizado este paso, es fundamental limpiar el polvo y los restos que hayan quedado adheridos a la pared. En caso de que existan manchas superficiales de humedad, es conveniente limpiar la zona y dejarla secar por completo.

Luego, cuando la superficie esté limpia y seca, se coloca enduido o masilla para pared sobre las imperfecciones. Este producto debe aplicarse con una espátula, formando una capa fina y pareja.

Cuando el enduido esté completamente seco, debe lijarse suavemente hasta obtener una superficie lisa y al mismo nivel que el resto de la pared. A continuación, se aplica un fijador que ayuda a uniformar la absorción de la superficie y mejora la adherencia de la pintura nueva.

El último paso del proceso es pintar nuevamente la pared , aplicando dos manos finas y respetando el tiempo de secado entre cada una indicado por el fabricante en el producto.

De todas maneras, la reparación no es suficiente si sigue existiendo una filtración o una fuente constante de humedad que deteriore la pared. Por eso, antes de arreglarla es fundamental identificar el origen.

En líneas generales, puede tratarse de una cañería que pierde, filtraciones desde el exterior, humedad ascendente desde el piso o una ventilación insuficiente que provoque una condensación excesiva.

En caso de que la pared vuelva a mancharse, permanezca húmeda o el revoque se deteriore, es necesario solucionar primero la causa del problema . Si no se resuelve, la pintura puede volver a inflarse y desprenderse.

Fuente: TN