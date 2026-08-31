Callejero Fino declara luego de haber sido detenido en Tigre: tenía un arma y circulaba en una camioneta sin patente

El cantante Callejero Fino declara este lunes ante la Justicia , después de haber sido detenido en Tigre cuando circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente en la que la Policía encontró una pistola Glock calibre.40 con la numeración suprimida .

El músico, Simón Natanael Alvarenga , fue sorprendido junto a otro hombre en la zona de Italia y la Ruta 27. Ambos quedaron detenidos e imputados por tenencia ilegal de arma de guerra .

Según pudo saber TN , durante el procedimiento el músico aseguró que se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra . Ahora deberá dar su versión de los hechos ante la Justicia.

El cantante pasó la noche incomunicado en la comisaría cuarta de Benavídez, donde su familia le llevó alimentos, según contó a este medio su abogado, Ignacio Barrios .

Por otra parte, aseguró que la camioneta no tenía patente porque el artista se encontraba grabando un videoclip y no quería que se viera el número que permite identificarla.

La pena por portación ilegal de armas tiene una condena mínima de 3 años y 6 meses, por lo cual el delito no es excarcelable y de cumplimiento efectivo.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el sello discográfico de Callejero Fino informó que el cantante se encuentra “atendiendo un requerimiento formal” y cumpliendo con sus obligaciones ante las autoridades competentes . El texto no precisó el motivo de la medida, qué organismo interviene ni cuál es su situación procesal.

Además, sus representantes agradecieron la paciencia del público y aseguraron que comunicarán cualquier novedad por los canales oficiales. También pidieron a los medios y a sus colegas evitar la difusión de información no confirmada , “por respeto a Natanael y, especialmente, a su familia en este momento”.

No es la primera vez que el artista tiene un problema con la Justicia. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo. Pasó cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica.

En distintas entrevistas, el músico contó que esa etapa estuvo marcada por malas decisiones y por haberse relacionado con personas que lo llevaron a involucrarse en situaciones delictivas.

“ Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana ”, comentó arrepentido durante un capítulo de Bake Off Famosos.

En agosto de 2023, en una publicación en redes junto a su abogado, anunció que la causa había terminado y que ya estaba completamente en libertad.

Fuente: TN