Calendario de feriados 2026: qué pasa en septiembre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Con la llegada de septiembre , muchas personas empiezan a consultar el calendario de feriados 2026 para organizar viajes, escapadas o simplemente saber cuándo será el próximo fin de semana largo. Sin embargo, este año el noveno mes tendrá una particularidad: no habrá feriados nacionales .

De acuerdo con la Ley 27.399 , septiembre será uno de los pocos meses del año sin asuetos nacionales, por lo que la mayoría de los trabajadores no tendrá jornadas de descanso extra durante esas semanas.

La respuesta es no . Durante todo septiembre no habrá feriados nacionales en la Argentina, por lo que tampoco se formarán fines de semana largos a nivel nacional.

Aun así, el mes contará con algunas fechas conmemorativas que tendrán impacto en el ámbito educativo, aunque no modificarán el calendario laboral general.

Estas son las dos jornadas más importantes del mes en las escuelas y universidades:

Estas fechas benefician principalmente a estudiantes y docentes, pero no constituyen feriados nacionales .

El próximo descanso oficial llegará recién en octubre . Se trata del Día del Respeto a la Diversidad Cultural , que en 2026 caerá el lunes 12 de octubre .

Gracias a ese feriado se formará un fin de semana largo de tres días :

Será el primer fin de semana extendido después de más de un mes sin feriados.

Después de un septiembre sin feriados, el lunes 12 de octubre será la próxima oportunidad para disfrutar de un fin de semana largo en la Argentina.

Fuente: TN