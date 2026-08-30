Así quedó la tabla de campeones históricos del Mundial de hockey, tras el título de Alemania

Alemania se consagró campeón del Mundial de hockey masculino Países Bajos-Bélgica 2026 al derrotar este domingo en la definición a España 1 a 0 en el Belfius Hockey Arena de Wavre y, con su segundo título seguido y el cuarto en su historia, alcanzó a Pakistán en la tabla de máximos ganadores.

Los teutones se consagraron un con un récord de cinco triunfos, un empate y una derrota. En la primera etapa conformaron la zona B y superaron a Malasia 5 a 1 y a Bélgica 1 a 0 e igualaron con Francia 1 a 1. En la segunda fase, perdieron con los españoles 2 a 1 y sonrieron frente a Australia 4 a 2 mientras que en las semifinales fueron verdugos de los Leones, que se subieron al podio al derrotar a Países Bajos 2 a 1, por 2 a 1.

Los germanos eran, hasta este torneo, uno de los tres equipos que tenía tres títulos -2002, 2006 y 2023- junto a Australia -1986, 2010 y 2014- y Países Bajos -1973, 1990 y 1998- y con la nueva coronación alcanzaron a Pakistán en cuatro vueltas olímpicas.

Los asiáticos, que se ubicaron undécimos en esta edición tras no superar la primera etapa, festejaron por última vez en 1994. Anteriormente, lo hicieron en 1971, en 1978 en la Ciudad de Buenos Aires y en 1982, por lo que su rica historia la construyeron hace más de tres décadas a diferencia de la de Alemania, que es reciente.

En el escalafón, australianos y neerlandeses quedaron en el segundo lugar mientras que India, con su victoria en Kuala Lumpur 1975, y Bélgica, con lo hecho en India 2019, son los otros país que se dieron el lujo de levantar el trofeo en alguna de las 16 veces que se completó la Copa del Mundo, cuya primera edición fue en Barcelona, España, en 1971.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación