River volvió a la victoria en el debut de Ponzio: 3-2 en cancha de Banfield para recuperar la ilusión en el Torneo Clausura

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Después del mazazo, un triunfo reparador. Y aunque es cierto que no alcanza para tapar las grietas que generó la eliminación de la Sudamericana y el final abrupto del ciclo de Eduardo Coudet, son unos buenos gramos de alivio. A fin de cuentas, los hinchas se jactan de alentar “en las malas mucho más” y ese estribillo se escucha en la despedida, cuando la victoria ante Banfield se consuma en el atardecer del Sur. No desconocen que River atraviesa una crisis y que este domingo inició la etapa de reconstrucción. Con Leonardo Ponzio en el banco, que puede ser Lionel Scaloni con patente en Núñez o apenas un experimento de corta fecha de vencimiento. El tiempo y los resultados, claro, dirán.

Fue breve la distancia en el marcador, demasiado ajustado a pesar del shock de jerarquía que aplicó el millonario en el Florencio Sola. En ese cuerpo de banda roja conviven dos equipos, uno avasallante cuando ataca y otro de mandíbula frágil cuando defiende. El aspecto positivo, además de esos tres puntos que lo impulsan desde el ostracismo de la tabla, tiene que ver con sus apellidos fuertes y caros, futbolistas de élite que habían languidecido con el Chacho .

Cada vez que encararon Thiago Almada -suelto- y Angel Correa, generaron desequilibrio. Y Sebastián Driussi, que no es un “9” de referencia pero se acostumbró al rol, se sintió mucho más cómodo en el circuito de juego. Potenciado. Y lo explotó con un golazo.

Sí, por fin River brilló con sus diamantes ofensivos. Ponzio ajustó algunas piezas y aunque no fue un reloj suizo en el primer tiempo, el conjunto tuvo precisión de mitad de cancha hacia adelante, donde sacó una enorme diferencia ante los jóvenes y voluntariosos pero limitados futbolistas de Banfield.

Un movimiento clave estuvo en la mitad de la cancha. Como en aquellos equipos que rindieron en el primer tramo del ciclo de Marcelo Gallardo, el técnico apeló a 4-2-2-2 en el que Fausto Vera fue un “5” hecho y derecho , más posicional, que le garantizó el primer pase. Bien secundado por Tobías Andrada, fluyó. Tomás Galván también. El problema estuvo a sus espaldas, cuando se equivocaron los centrales, en especial Lucas Martínez Quarta.

Pareció peligroso Banfield en el primer cuarto de hora a bordo del entusiasmo y con Tomás Adroyan -sobre todo- y Federico Medina por afuera. El armenio se volcó detrás de Gonzalo Montiel, que escaló mucho y defendió poco. Sin embargo, con la excepción de un cabezazo del uruguayo Alexander Machado casi no inquietó a Santiago Beltrán. Sin ir más lejos, no hubo un solo tiro franco de los locales a los tres palos del número uno visitante. Apenas un par de intentos en esos cuarenta y cinco minutos iniciales.

River manejó mejor la pelota con la flexibilidad que tuvieron sus jugadores para moverse por todo el frente de ataque. Hubo libertades, en especial para Correa y Almada, que lograron sacar ventaja en casi todos los duelos individuales y participaron en las mejores situaciones que tuvo el equipo, incluso en los dos goles.

Almada tuvo dos chances claras, un tiro libre que pasó muy cerca del palo derecho de Diego Rodríguez y un zurdazo de media distancia que tapó el Ruso . Correa y Driussi tampoco pudieron con el arquero que llegó desde Argentinos Juniors. Hasta que el cronómetro superó la media hora y en cinco minutos, lo liquidó con un golazo y un penal que estuvo cargado de polémica.

El primer grito tuvo una buena red de pases que tejieron Montiel, Almada y una asistencia de Correa para Driussi, que se filtró entre los zagueros y arremetió con un bombazo que explotó en el arco del Ruso. El segundo llegó a partir de un penal de Adoryan sobre Almada. El propio Thiago remató, tapó el Ruso , pero el VAR advirtió una invasión de Lucas Abraham . Leandro Rey Hilfer lo hizo repetir y, esta vez, el campeón del mundo en Qatar 2022 no falló.

La bronca dominó la escena, pero esta vez el grupo arbitral estaba acertado. Y Banfield viajó al vestuario con frustración. También, con el combustible del amor propio , ese que exhibió en el arranque del segundo tiempo, pero sobre todo con los ingresos de Bruno Sepúlveda y Lautaro Piñero.

El primer descuento llegó por intermedio de Sepúlveda, que aprovechó un rebote de Beltrán tras un cabezazo de Malanca, que ganó de arriba luego de un centro de Abraham. Sin embargo, River reaccionó con un gol de Correa, que se resbaló después de un pase de Galván pero logró girar para dejar sin chances a Rodríguez.

Lo tuvieron Lucas Beltrán -reemplazante de Driussi- y Correa, pero River no lo lograba rematar. Y otra vez apareció Sepúlveda, con una media vuelta y una floja intervención de Santiago Beltrán, para poner a Banfield a tiro del empate. Casi lo logra, pero el “9” que se relamía con el hat-trick quedó en offside.

Y River terminó ganando por el peso de sus individualidades, en definitiva. Le sobra plantel, le falta apuntalar el funcionamiento. Ponzio tiene margen, claro. Recién llega y en el medio de los escombros que dejó Coudet.

¡DESCONTÓ EL TALADRO Y LE PUSO SUSPENSO AL FINAL! Sepúlveda se dio vuelta y sacó un infernal derechazo para marcar un golazo en el 2-3 de Banfield ante River. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/UbMZP3b1TF

¡OTRO GOLAZO PARA TRANQUILIZAR! Ángel Correa se cayó tras recibir el pase de Galván, se levantó y sacó un infernal latigazo para marcar el 3-1 de River ante Banfield. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/IQszW3d7Rk

El Millonario atraviesa días convulsionados luego de sufrir una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe mediante la tanda de penales en el Monumental. Eduardo Coudet renunció como DT y Leonardo Ponzio -asistido por Marcelo Escudero- asumió la conducción para hacer su estreno en el banco de suplentes. Necesitado de dar vuelta la página de inmediato, River llega con la urgencia de sumar de a tres en el Florencio Solá para no perder pisada rumbo a la clasificación.

El Taladro, conducido por Pedro Troglio, busca hacerse fuerte en el Florencio Sola para cortar la irregularidad y sumar unidades clave que le permitan escapar de la parte baja de la tabla. El conjunto del Sur viene de sufrir un duro traspié en Rosario al caer 2-1 frente a Newell's Old Boys por la sexta jornada, aunque recientemente logró sellar su pasaje en la Copa Argentina al superar por penales a Midland. Ante su gente, Banfield intentará aprovechar el momento de transición de su rival para reencontrarse con la victoria en el certamen local.

Se enfrentan este domingo desde las 15:00 en el estadio Florencio Sola por la séptima fecha de la Zona B. Se podrá seguir en vivo a través de ESPN Premium.

Redactor de la sección Deportes, especializado en fútbol

Fuente: Clarín