Así detuvieron a Callejero Fino en Tigre: el momento en que el cantante de RKT es interceptado en una camioneta sin patente y con un arma

Tras la noticia de la detención del cantante de música urbana Callejero Fino (31) -que circulaba con una camioneta sin patente por Villa La Ñata , partido de Tigre -, en las últimas horas se conoció la filmación del momento en que el popular músico de RKT fue interceptado por la Policía. En el operativo le encontraron una pistola Glock, considerada arma de guerra, con la numeración limada.

El operativo se produjo en calle Italia y la ruta 27 e ste domingo por la mañana. El video muestra como una camioneta del Centro de Operaciones Tigre (COT) se detiene y un policía baja y se para en el medio de la calzada para hacer que la camioneta del músico frene.

Simón Natanael Alvarenga (31) -el real nombre del cantante- obedece las instrucciones y frena su Volkswagen Amarok detrás del móvil policial de los agentes que estaban haciendo recorridas preventivas por la zona, cercana al centro de la ciudad de Tigre y de los accesos a los principales countries y barrios cerrados del partido.

Mientras los policías hablan con el conductor, una segunda camioneta policial se detiene detrás. Entonces, Callejero Fino baja del vehículo , vestido con una pantalón claro y una remera blanca.

Segundo después, en un video que está editado, se lo ve de espaldas con sus manos posadas sobre el capot de la camioneta de la policía, mientras sigue el operativo.

De acuerdo a las imágenes que trascendieron tras la detención, no tenía las chapas patente delantera ni trasera , y ni siquiera llevaba un cartel con el dominio del vehículo en un lugar visible. Ese fue el motivo por el que le ordenaron detenerse.

Durante el operativo, se encontró también un arma de fuego de la que no tenía permiso de portación . Se trata de una pistola marca Glock calibre .40 -considerada arma de guerra- con numeración suprimida . En el cargador tenía 12 balas , según el registro policial.

Ante la infracción de tránsito y el delito de portación ilegal de un arma de guerra, el cantante fue detenido junto con su acompañante , un joven de 27 años.

Según trascendió en medios locales, Callejero Fino habría dicho que se dirigía al cumpleaños del cantante J Rei, pareja de María Becerra.

En el operativo participaron policías del Destacamento Villa La Ñata del departamento de Tigre, junto a personal del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de Policía Adicional (Polad).

La Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez dispuso la aprehensión de ambos causantes y el inicio de actuaciones por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra.

Cuando tenía 20 años, Callejero Fino fue condenado a seis años de prisión en una causa por robo . Estuvo cinco meses en la cárcel y luego cumplió el resto de la condena bajo arresto domiciliario en su casa de Presidente Perón.

"Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta, los que me acompañaban están presos o muertos. No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó. Contarle a mi mamá que no soy ningún violador ni que maté a nadie, porque todo eso está mal”, contó una vez en el problema PH Podemos Hablar, que se emite por Telefé.

El cantante estuvo con tobillera electrónica y durante el tiempo de detención domiciliaria se abocó de lleno a la música y hasta organizaba fiestas en el patio de su casa. En este tiempo, le pedía permiso a la Justicia cada vez que tenía un show en un boliche y hasta llegó a tocar en el Luna Park.

Finalmente a mediados de 2023 hizo un video en sus redes en el que contó que había cumplido su condena. "En el día de hoy ya no le debo nada a nadie. Soy igual que cada uno de ustedes, estoy completamente libre”, contó.

Al año siguiente, Callejero Fino se hizo conocido para el gran público al ser parte del programa de cocina Bake Off Famosos. Allí sorprendió a muchos con sus habilidades en la repostería y hasta fue considerado uno de los candidatos a ganar la competencia, pero terminó renunciando por problemas de agenda ya que sus compromisos laborales lo obligaban a faltar a las extensas jornadas de grabación.

Fuente: Clarín