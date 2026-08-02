Arruabarrena, al hueso tras el empate de Boca: errores “muy tontos” y “15 minutos que te pegan un palito”

Las conferencias de prensa de Rodolfo Arruabarrena suelen ofrecer algo distinto a las de muchos otros entrenadores. Es que el Vasco habla sin cassette . Si tiene que señalar aspectos negativos de su equipo, los señala. Y aun cuando Boca juega un buen partido en líneas generales, tampoco esquiva las cuestiones que todavía debe corregir. En Rosario, el Xeneize fue más que Newell’s, mostró en el primer tiempo su mejor versión desde el regreso del entrenador y volvió a dominar el trámite en los minutos finales. Pero en el medio tuvo un arranque de segundo tiempo para el olvido: la Lepra llegó a dar vuelta el resultado y estuvo muy cerca de dejarlo con las manos vacías. Por eso, el técnico valoró la respuesta del equipo en el cierre, aunque puso el foco en ese tramo en el que Boca perdió las marcas, falló en defensa y complicó una tarde que hasta entonces parecía controlada.

“Son situaciones que se repiten, cometemos errores tontos que pagamos muy caros. Hubo una reacción, eso es lo positivo, pero no podemos jugar 65 o 70 minutos bien y tener este tipo de distracciones en este nivel ”, comenzó diciendo Arruabarrena, que en cinco partidos desde su vuelta suma dos victorias, dos derrotas y un empate. El entrenador se mostró visiblemente molesto por el empate conseguido en Rosario después de un desarrollo muy favorable para Boca, tanto en el primer tiempo como en el último cuarto de hora, cuando generó casi una decena de situaciones de gol y no pudo quedarse con la victoria.

“ Estamos calientes por la situación . En cuanto a lo futbolístico, estoy más tranquilo que en el último partido. Se vio una idea, hubo bastantes asociaciones y tuvimos en el primer tiempo tres o cuatro situaciones y en el segundo, después del 2-1 de Newell’s, otras cuatro o cinco. Me preocuparía más si no las generamos, pero más me preocupan esos errores tontos que cometemos ”, comentó el técnico, muy crítico con el rendimiento de su equipo y, sobre todo, con la forma de defender.

El gol del empate llegó, como había ocurrido ante O’Higgins, después de un lateral cerca del área. Boca quedó con Leandro Paredes y los cuatro defensores por detrás de la línea del área grande. Facundo Guch recibió con total libertad en tres cuartos, sin nadie que lo presionara. Cuando Ayrton Costa salió lejos a achicar, dejó un hueco en el centro del área que aprovechó Cóccaro: recibió cerca del punto penal y definió para el 1-1.

"ERRORES MUY TONTOS A ESTE NIVEL QUE NOS CUESTAN MUCHO." El Vasco Arruabarrena analizó el empate 2-2 de Boca con Newell's en el Coloso. pic.twitter.com/A2xQ89rLT5

Un rato después se dio una acción similar. Esta vez el que fue a anticipar casi hasta la mitad de la cancha fue Lautaro Di Lollo, que perdió el cuerpo a cuerpo con Cóccaro tras disputar una pelota aérea. De esa jugada nació la contra de Newell’s, el desborde de Thomas Ríos y la gran definición de Luca Regiardo.

“ Hay errores que para mí son individuales, no es una línea que comete un error táctico . Sabía dónde venía y con qué problema me encontraba . No tenemos tiempo de trabajar, los ejercicios deberán ser de mejor calidad que cantidad, por el tiempo. Muchos entrenamientos son de descanso y elegir a los mejores jugadores. Sabía que me iba a encontrar con un mes cargado de partidos, me tengo que ocupar y enfocar en esos errores que nos están costando demasiados partidos”, explicó Arruabarrena, que ahora afrontará una seguidilla clave: el 5 de agosto ante Estudiantes, el 8 frente a Vélez, el 11 la ida contra Recoleta por la Copa Sudamericana, el 15 ante Platense, el 18 la revancha en Paraguay, el 23 el clásico con Racing y el 29 frente a Lanús.

De todos modos, el entrenador destacó el nivel que mostró Boca durante buena parte del encuentro. “Vi que el equipo estaba haciendo las cosas bien y estaba saliendo el partido que imaginábamos. En lo anímico podemos hablar muchísimas veces, podemos tener coaching, pero son los jugadores los que tienen que encontrar esas soluciones desde adentro. Yo los veo con ganas, trabajando, pero estos 15 minutos te pegan un palito ”, admitió.

“Es lo que más bronca me da: 15 minutos de desconcentración, no hacer el esfuerzo esos dos o tres metros para cubrir un espacio. Pero reacción hay. Estamos en Boca y tenemos que levantar. No hay tiempos para lamentarnos. No soy un entrenador, soy un seleccionador , porque tengo que elegir a los jugadores para el partido siguiente. Tengo que asumir esto y no tengo por qué esconderme”, insistió Arruabarrena.

Por último, Arruabarrena se refirió al cambio de localía para el partido de ante Estudiantes, que se jugará en Huracán por el mal estado del campo de juego de la Bombonera. “Lamentablemente a nosotros nos gusta jugar de local, pero hay una situación en la cual el club ha trabajado. Es un sector donde siempre hubo problemas y en el último partido con O’Higgins se levantó mucho el césped. Había preocupación por alguna lesión y se está trabajando para poder tenerlo en condiciones. Trataremos de conseguir lo que no pudimos conseguir acá: ganar”.

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Fuente: La Nación