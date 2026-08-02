Aníbal Fernández, sobre la interna peronista: “Kicillof es el único candidato que tenemos”

El exministro de Seguridad Aníbal Fernández se refirió a la interna dentro del peronismo, dijo que Axel Kicillof es el “único candidato” e insistió en que la oposición debe dejar de reclamar por “ Cristina Libre ”. “Terminemos con las alegorías”, sostuvo y aseguró que la expresidenta se encuentra cumpliendo su condena en una “condición negada”.

“Que la oposición va a reordenarse va a suceder, no tengo dudas. Pero vengo cuestionando cosas que no me gustan de mi partido. Insistían con el tema de ‘Cristina Libre’. Vamos viejo, terminen con las alegorías. Está presa en una condición negada y no tiene por qué estar ahí porque es inocente”, afirmó en diálogo con C5N.

Fuente: La Nación