Antonio Abreu, peluquero: “El shampoo debe ponerse en la palma de la mano, nunca directamente del envase”

El pelo es una de las partes más delicadas del cuerpo, por lo que requiere un cuidado adecuado y responsable para que se mantenga en buen estado. En ese sentido, el peluquero Antonio Abreu reveló uno de los errores más comunes: aplicar el shampoo directamente desde el envase sobre la cabeza .

Si bien puede parecer que no hay diferencias, el especialista recomendó poner el shampoo primero sobre la mano y distribuirlo correctamente sobre el cuero cabelludo antes de empezar el lavado.

De acuerdo con el especialista, poner el producto directamente sobre el cuero cabelludo puede hacer que una cantidad muy grande de shampoo quede concentrada en un mismo lugar , mientras que otras zonas de la cabeza quedan mucho menos cubiertas.

“El producto se debe poner primero en la palma de la mano, frotar un poco y aplicar suavemente en el cuero cabelludo ”, señaló Abreu en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El peluquero, además, advirtió qué puede pasar al aplicarlo directamente desde el envase: “Nunca lo eches directamente desde el envase porque te va a quedar un pegote de producto en una zona y la cabeza no va a estar bien lavada ni el producto se va a repartir por todos lados de forma uniforme”.

Así, al frotarlo primero entre las manos, es posible distribuir mejor el shampoo antes de llevarlo a la cabeza y resulta más fácil que alcance distintas partes del cuero cabelludo, para conseguir una limpieza más pareja y completa .

Según Abreu, el lavado del pelo debe comenzar antes de aplicar el shampoo en la ducha. Para aquellas personas que lo tienen relativamente largo, aconsejó cepillarlo previamente para retirar parte de la suciedad y desenredarlo, lo que facilita la limpieza posterior.

“El pelo se debe cepillar primero para que se desprenda toda la suciedad del cabello ”, aseguró el peluquero, y añadió: “Muchas veces mojamos el pelo, pero ni siquiera llega el agua al cuero cabelludo ”.

Al aplicar el shampoo, remarcó la importancia de concentrar el lavado en aquella zona y, a la vez, hacerlo de manera suave para no dañar el pelo. “Hay que friccionar bien el cuero cabelludo con mucha suavidad , con la yema de los dedos”, afirmó.

Contrario a lo que muchos creen, el verdadero objetivo de la limpieza no debe ser frotar el largo del pelo, sino lavar correctamente la piel de la cabeza: “ Hay que preocuparse más del cuero cabelludo que del cabello ”. Esto se debe a que, al terminar el lavado y enjuagar la cabeza, el producto baja desde la raíz y ayuda a limpiar el resto del pelo .

Fuente: TN