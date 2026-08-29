Antonela Roccuzzo, 38 años: “Antes me daba miedo levantar pesas porque pensaba que me haría ‘grande’, pero eso nunca pasó”

Si bien sigue manteniendo el perfil bajo que siempre la caracterizó, en los últimos años la popularidad de Antonela Roccuzzo creció considerablemente . Hoy acumula cerca de 42 millones de seguidores en Instagram, es embajadora de marcas de lujo de ropa, maquillaje y cuidado para la piel, modelo de una reconocida marca deportiva y dueña de su propia cápsula de termos y carcasas para celulares. Se posicionó como influencer de lifestyle , moda y fitness y, así como suele mostrar sus looks para ir a la cancha y entrenar, en reiteradas oportunidades captó la atención de sus fanáticos al detallar cómo es el intenso entrenamiento físico que realiza a los 38 años para mantenerse sana y en forma .

En su entrenamiento, el levantamiento de pesas es predominante. “Empecé a interesarme hace unos años. Antes me daba miedo levantar pesas porque pensaba que me haría ‘grande’, pero eso nunca pasó. Todos deberían levantar pesas al menos una hora al día, porque es muy importante para el futuro . Siempre les digo a mis padres: ‘Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana’”, sostuvo en febrero en una entrevista con la revista Elle .

En este sentido, contó que intenta ejercitarse todos los días. Desde hace dos años, asiste al Laboratorio de Glúteos, un gimnasio de Miami solo para mujeres a cargo del entrenador Bret Contreras. Además de utilizar las máquinas, dos veces por semana toma clases de FitJump, un entrenamiento con mini trampolines en el que, a partir de los saltos, se trabaja brazos, piernas, glúteos y abdomen. “Es una forma de desconectar. Me hace olvidarme de todo y empezar el día de una buena manera” , comentó.

Si bien desde chica Antonela Roccuzzo fue una persona muy atlética, admitió que en el pasado se dedicó exclusivamente al ejercicio aeróbico, pero que hace unos pocos años, cuando armó un plan de fuerza, nutrición, dieta y recuperación, empezó realmente a notar la diferencia: “Para mí, es como mi terapia . Me siento fuerte y es muy importante hacerlo como meditación. Dejo el teléfono en mi bolso. Pongo mi Apple Watch en ‘no molestar’ y esta es mi hora. Entreno, vuelvo a casa y después tengo el resto del día con los niños y todo lo demás”.

Los resultados de su intenso y disciplinado estilo de vida están a la vista. Y así como supo detallar sus rutinas en el gimnasio, también reveló los hábitos alimenticios que incorporaron junto a Lionel Messi para mantenerse sanos y en forma. “Mi esposo siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer sano. No tomamos alcohol ni fumamos. Intentamos que todo sea orgánico . Todo se complementa: el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vida ”, explicó.

Además de entrenar, ir a ver a sus hijos a sus entrenamientos y partidos de fútbol y pasar tiempo con sus amigas, hay una actividad que Roccuzzo siempre prioriza en su semana: leer . Es fanática de la literatura , especialmente de la fantasía, tanto en inglés como en español. Hace unas semanas reveló su última obsesión: la trilogía de Los habitantes del aire , compuesta por los libros El príncipe cruel, El rey malvado y La reina de nada , de la autora estadounidense Holly Black.

Fuente: La Nación