Alerta del SMN hoy: dónde habrá tormentas fuertes, granizo, nieve y viento

Varias provincias presentan este lunes 31 de agosto alertas por tormentas, nieve y viento , que en algunos casos incluso podrían llegar a ocasionar fuertes ráfagas y caída de granizo, según advirtió esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional .

Tal es el caso de las zonas de General Roca, en Córdoba, y General Pedernera, en San Luis, donde el SMN informó a las 7 de la mañana que durante las siguientes tres horas podría haber tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo.

En tanto que a las 7:43 de la mañana y por las siguientes dos horas, el SMN advirtió por posibles tormentas con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo en las localidades misioneras de 25 de Mayo, Cainguas, Guaran, Liberador General San Martin, Montecarlo, Oberá y San Ignacio. Toda la provincia de Misiones se encontraba en alerta naranja por tormenta.

En ambos casos se recomendó asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento, alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Asimismo, pidieron desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, además de alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas, así como mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Por otra parte, las provincias de Jujuy y Salta presentaban alerta amarilla por fuertes vientos en la zona cordillerana . En tanto que en las localidades de Valles de Cachi, Valles de Cafayate, Valles de Chicoana, Valles de La Caldera, Valles de La Poma, Valles de Molinos, Valles de Rosario de Lerma y Valles de San Carlos se elevó una alerta amarilla por viento zonda , entre la mañana y la tarde-noche de este lunes.

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", detallaron del SMN.

La provincia de Formosa , en tanto, presentaba una alerta naranja en la zona este por tormentas, que se extenderían hasta la tarde, principalmente en las localidades de Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané.

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h, granizo y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual", advirtieron.

La zona este de la provincia de Corrientes también se encontraba en alerta amarilla por tormentas este lunes en General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.

Podría haber tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Finalmente, en Chubut , había alerta amarilla por nevadas en la Cordillera de Cushamen, que podrían afectar principalmente durante la tarde-noche. Piden evitar las actividades al aire libre.

Fuente: Clarín