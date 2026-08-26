Adiós al filtro de agua tradicional: el nuevo invento que elimina más de 80 contaminantes y filtra 6 veces más rápido

Un nuevo sistema de filtración de agua busca cambiar la forma en que se consume agua filtrada en el hogar. Se trata de HydraSense , un dispositivo desarrollado por Ninja que funciona sobre la encimera y combina filtración, monitoreo automático y dispensado de agua.

A diferencia de los filtros tradicionales, el equipo está diseñado para filtrar el agua del grifo más rápido y conservar algunos de los minerales naturales y electrolitos que contribuyen a su sabor.

Cuenta con un depósito de aproximadamente 2,8 litros y no requiere instalación , conexión a las cañerías ni trabajos de plomería. El usuario solo debe cargarlo con agua de la canilla para comenzar el proceso de filtrado .

Uno de sus principales diferenciales es la velocidad. Según las especificaciones del fabricante, el sistema puede dispensar agua filtrada hasta seis veces más rápido que un filtro estándar. Además, incorpora una pantalla táctil que permite consultar en tiempo real el consumo y el estado del filtro.

El sistema está diseñado para reducir más de 80 contaminantes presentes en el agua , entre ellos sustancias que generan preocupación por sus posibles efectos sobre la salud y la calidad del agua.

Entre los elementos que puede filtrar se encuentran:

NEW: Ninja made a smarter Brita for the countertop. HydraSense is an intelligent water filtration system built to clean tap water faster, track filter life automatically, and keep the minerals that make water taste good. -Filters 80+ contaminants, including PFAS, lead,… pic.twitter.com/KYMtvu4Pqt

A la vez, el fabricante destaca que la tecnología no busca eliminar todos los minerales del agua , sino conservar aquellos minerales naturales y electrolitos que pueden contribuir a su sabor.

Aún no está disponible en la Argentina, pero se espera que ingrese unos meses después de que en Europa.

Otro de los aspectos destacados del HydraSense es el seguimiento automático de la vida útil del filtro. La pantalla del dispositivo permite conocer cuándo se está acercando el momento de reemplazarlo.

El filtro tiene una capacidad de hasta 120 galones, unos 454 litros , y según Ninja puede durar aproximadamente seis meses , aunque el período real depende del consumo y de la calidad del agua utilizada.

Fuente: TN