Vuelven las lluvias al AMBA: cuándo habrá tormentas aisladas, según el Servicio Meteorológico Nacional

Después de varios días con temperaturas templadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cambio en las condiciones del tiempo para el cierre de la semana. Si bien el cielo permanecerá mayormente nublado durante los próximos días, las mayores probabilidades de lluvias y tormentas aisladas se esperan para el viernes 17 de julio .

De acuerdo con el pronóstico oficial, el jueves 16 apenas presenta entre 0% y 10% de probabilidad de precipitaciones , mientras que el viernes ese porcentaje aumentará hasta un 40% , principalmente durante la madrugada y la mañana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional , durante la madrugada y la mañana habrá entre 10% y 40% de probabilidad de tormentas aisladas , con una temperatura mínima de 15°C y viento del sector norte .

Por la tarde y la noche continuarán las probabilidades de lluvias , también de entre 10% y 40% , mientras que la temperatura máxima alcanzará los 21°C . El viento rotará al sudoeste , con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h .

Fuente: TN