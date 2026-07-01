Villa Gesell conmemoró los 48 años de su autonomía con un homenaje a los pioneros y un valioso documento histórico

ZONALES

Villa Gesell celebró este martes el 48° aniversario de la creación del Municipio Urbano, una fecha que los vecinos recuerdan como el día de la Autonomía, con un acto realizado en la Casa de la Cultura que reunió a autoridades, pioneros y representantes de la comunidad.





La ceremonia fue encabezada por el intendente Gustavo Barrera, quien estuvo acompañado por vecinos que participaron del histórico proceso que permitió alcanzar la autonomía administrativa de la ciudad. Entre ellos estuvieron Osvaldo Buccini, Saúl Martínez y Augusto Fresco, integrantes del movimiento que impulsó aquel trascendental objetivo para Villa Gesell.





Durante el encuentro se proyectó un video elaborado por la Dirección de Prensa en el que Osvaldo Buccini, miembro de la Comisión Pro Autonomía, repasó los acontecimientos que culminaron con la creación del Municipio Urbano el 1 de julio de 1978. En el material audiovisual recordó anécdotas, el trabajo realizado por los vecinos y el compromiso colectivo que hizo posible la concreción del proyecto.





En su discurso, Barrera destacó el esfuerzo de quienes lucharon por la autonomía y remarcó que se trató de una conquista lograda gracias al trabajo conjunto de toda una comunidad. Además, convocó a continuar fortaleciendo ese espíritu de unidad para seguir impulsando el crecimiento de Villa Gesell, aun en un contexto económico complejo, reafirmando el papel de la ciudad como uno de los principales destinos turísticos del país y promoviendo nuevas inversiones para su desarrollo.





También tomó la palabra el párroco de Villa Gesell, presbítero Tomás de la Riva, quien brindó un mensaje invitando a valorar la historia de la ciudad, el legado de sus pioneros y la importancia de construir el futuro desde el encuentro y el compromiso comunitario.





Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presentación del histórico libro de Mesa de Entradas utilizado durante 1979, apenas seis meses después de la creación del Municipio Urbano. La jefa del Departamento de Museos, Cecilia Bosisio, explicó que el documento conserva el registro de las primeras gestiones administrativas realizadas por los vecinos, entre ellas solicitudes de habilitaciones comerciales y diversos trámites que luego eran derivados al Departamento Ejecutivo.





El libro también guarda los apellidos de numerosas familias pioneras que acompañaron el crecimiento de la ciudad y el legado de Carlos Idaho Gesell, convirtiéndose en un valioso testimonio de los primeros pasos institucionales de un municipio que hoy continúa desarrollando su identidad y proyectando su futuro.