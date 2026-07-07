Videos: las calles de Buenos Aires festejan el triunfo épico de la Argentina

La clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta popular en todo el país. Tras el sufrido triunfo por 3-2 ante Egipto , miles de hinchas salieron a las calles para celebrar una nueva alegría albiceleste. En el centro de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y otras grandes ciudades, las bocinas, los cantos y muchas locuras acompañaron una tarde cargada de emoción.

La imagen que más se repitió fue la de las banderas argentinas flameando por todos lados. A pesar de ser un martes por la tarde, familias enteras, grupos de amigos y jóvenes vestidos con la camiseta de la Selección coparon avenidas y plazas con enormes banderas celestes y blancas sobre los hombros, en los autos y hasta colgadas de los balcones. La emoción por el triunfo argentino se sentía en el aire de cada barrio.

Los centros de las localidades volvieron a convertirse en el epicentro de los festejos, donde los hinchas empezaron a llegar tras el pitido final, que marcó el agónico triunfo de la Scaloneta . Miles de hinchas celebraron el pase de ronda en la Copa del Mundo con una mezcla de alivio y entusiasmo , luego de un partido con un final no apto para cardíacos, que desató los mejores memes .

El triunfo ante Egipto renovó la ilusión mundialista y volvió a mostrar el fuerte vínculo entre la Selección y la gente. Como se vio en videos en las redes sociales, cada gol fue acompañado por abrazos entre desconocidos, lágrimas de emoción y una marea de banderas argentinas que tiñó las calles de celeste y blanco.

Con el equipo ya instalado entre los ocho mejores del torneo, el clima en el país es de esperanza y confianza en que el sueño de volver a conquistar la competición sigue más vivo que nunca.

Como es costumbre en cada celebración masiva, muchas personas se subieron a camionetas, monumentos y postes de luz para demostrar el fervor que los une a la selección argentina.

Quedará festejar lo que resta de la semana y preparar las gargantes para el partido del sábado por la noche , que será otro encuentro plagado de nerviosismo y tensión. Por lo pronto, la selección dirigida por Lionel Scaloni tendrá que descansar y reponer las energías para seguir dándole alegría a los argentinos.

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Fuente: La Nación