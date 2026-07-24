Video: una ballena quedó varada en la costa de San Isidro y movilizó un amplio operativo de rescate

Una ballena sei (Balaenoptera borealis) quedó varada este viernes en un banco de arena de la costa del Río de la Plata , en la zona de Bajos del Temor, partido de San Isidro, y un importante operativo se desarrolla desde hace horas para intentar rescatarla antes de que su estado de salud se deteriore.

El animal fue hallado durante la mañana en una zona de escasa profundidad y, desde entonces, especialistas de la Fundación Temaikén trabajan en el lugar junto a efectivos de la Prefectura Naval Argentina. El primer objetivo es mantener con vida al cetáceo mientras se evalúa la mejor estrategia para devolverlo al agua .

Según informaron desde la fundación, el ejemplar se encuentra con vida y permanece bajo monitoreo permanente. Los rescatistas humedecen constantemente su piel para evitar que se reseque y reducir el estrés que provoca permanecer fuera de su ambiente natural durante tantas horas.

Las imágenes del operativo muestran al personal de Prefectura arrojando agua sobre el lomo del animal con bidones , una tarea fundamental para preservar su estado mientras esperan que las condiciones permitan avanzar con el rescate.

La especie involucrada es una ballena sei, uno de los grandes cetáceos que habitan el Mar Argentino. Durante esta época del año estos animales migran hacia aguas más cálidas del norte , por lo que su presencia entre las costas de Argentina, Uruguay y Brasil resulta habitual. Sin embargo, los especialistas creen que este ejemplar pudo haberse desorientado y avanzar río arriba hasta quedar atrapado en un banco de arena.

De acuerdo con la explicación brindada por la Fundación Temaikén, la desorientación podría haber estado relacionada con una combinación de factores ambientales o incluso con algún problema de salud que afectó su capacidad para regresar a aguas profundas.

El rescate presenta una gran complejidad. La zona donde quedó inmovilizada está atravesada por numerosos bancos de arena y fuertes variaciones en el nivel del agua , condiciones que dificultan la navegación y limitan las maniobras que pueden realizar las embarcaciones de apoyo.

Además, el tiempo juega un papel determinante. Al tratarse de un mamífero de gran tamaño, permanecer inmóvil sobre la arena implica que todo el peso de su cuerpo recae sobre el abdomen , lo que puede comprometer el funcionamiento de sus órganos internos y reducir considerablemente sus posibilidades de supervivencia.

“La situación es crítica: es un animal de gran tamaño que soporta todo su peso sobre el vientre, lo que compromete el funcionamiento de sus órganos. Se hará el máximo esfuerzo para darle la mejor oportunidad de sobrevivir y volver a su ambiente natural ”, señalaron las autoridades del operativo.

Fuente: TN