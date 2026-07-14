Video: se desató una batalla campal en un partido de la “Liga Amistad” en Ensenada y dos jugadores terminaron internados

Un partido de fútbol amateur disputado en Ensenada terminó con una batalla campal entre jugadores que dejó dos futbolistas hospitalizados y un repudiable antecedente con hechos de violencia ocurridos dentro de la cancha.

El episodio se produjo durante un encuentro de la Liga Amistad entre Barrio Progreso y 25 de Mayo de Altos de San Lorenzo, cuyas imágenes comenzaron a viralizarse en las redes sociales.

El encuentro, correspondiente a la última fecha del torneo de Primera División, se jugó el sábado en la cancha de Barrio Progreso .

Según denunciaron desde el club visitante, el clima fue aumentando de tensión con el correr de los minutos, en medio de discusiones y amenazas que, aseguran, provenían desde el banco de suplentes del equipo local.

De acuerdo con el relato de los protagonistas, 25 de Mayo comenzó perdiendo el partido, logró dar vuelta el resultado de manera parcial y finalmente Barrio Progreso terminó imponiéndose por 3 a 2. Sin embargo, el desenlace deportivo quedó completamente opacado por los graves incidentes registrados tras el pitazo final.

Según la denuncia presentada por el club de Altos de San Lorenzo, el conflicto se desencadenó cuando uno de sus jugadores se preparaba para realizar un saque lateral y recibió un golpe en la nuca desde el sector del banco de suplentes rival.

A partir de ese momento, y una vez finalizado el encuentro, jugadores de ambos equipos comenzaron a enfrentarse a golpes dentro del campo de juego, en una pelea que rápidamente se generalizó.

Las consecuencias fueron de extrema gravedad. Desde 25 de Mayo aseguraron que al menos seis futbolistas resultaron lesionados y que dos de ellos debieron ser trasladados a un hospital.

Siempre de acuerdo con la versión del club visitante, recolectada por medios de La Plata, uno de los jugadores tuvo que ser reanimado mediante maniobras de RCP luego de recibir una golpiza y varias patadas en el pecho , mientras que una ambulancia ingresó al predio para asistir a los heridos.

En medio del caos también denunciaron que algunas personas intentaron robar las motos de los futbolistas visitantes.

“Nadie hizo nada para frenar la pelea. Pararon un poco cuando vieron que uno de los pibes estaba mal en el piso, sino seguían pegando”, afirmaron testigos citados por medios locales.

Las imágenes registradas por personas que se encontraban en el lugar muestran golpes de puño, patadas y corridas entre los jugadores , mientras varios presentes intentaban separar a los involucrados. Los videos se difundieron rápidamente en las redes sociales y podrían ser incorporados a la investigación para reconstruir cómo se originó el enfrentamiento.

Tras lo ocurrido, desde 25 de Mayo reclamaron sanciones contra Barrio Progreso e incluso solicitaron su desafiliación de la Liga Amistad.

Además, señalaron que el club local ya había tenido antecedentes recientes de hechos de violencia, al asegurar que su división Reserva había sido sancionada semanas atrás por una pelea con otro equipo. Hasta el momento no trascendió una postura oficial de Barrio Progreso sobre los incidentes.

Fuente: TN