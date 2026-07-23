Video: entraron a robar a una cafetería en Avellaneda y se llevaron el botín en 20 segundos

Delincuentes llevaron a cabo un robo en sólo 20 segundos a plena luz del día en el centro de la localidad de Wilde, Avellaneda . Los ladrones entraron a una cafetería ubicada en Mitre y Las Flores y fueron directamente hacía una pareja , no se interesaron por nadie más. Les arrebataron un maletín negro y se dieron a la fuga.

El hecho ocurrió este miércoles a las 16.15 y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el comercio. Los delincuentes eran cuatro, llegaron en dos motos y sólo dos de ellos entraron al local . Una vez que agarraron el botín, escaparon junto a sus cómplices en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

En las imágenes se observa el salón de la cafetería con bastantes clientes cuando entraron los dos ladrones con el casco puesto. Inmediatamente, se dirigieron a la mesa en la que estaba sentada la pareja , que se encontraba en medio del lugar. Sin rodeos, tomaron el maletín y se dieron a la fuga .

No se interesaron por robarle a nadie más e incluso en el camino se cruzaron con celulares de los otros clientes, pero nada les importó: sólo querían el maletín . Una de las principales sospechas de los vecinos es que las víctimas pudieron haber sido marcadas .

En esa zona hay cuatro bancos y una financiera en sólo dos cuadras , por lo que creen que las víctimas pudieron haber sacado dinero de alguna de esas entidades , luego fueron a tomar un café y en ese contexto fueron sorprendidos por los delincuentes. Sin embargo, esa versión no fue confirmada por las autoridades hasta el momento.

Roque , un hombre que trabaja en un puesto de revistas ubicado a metros del local asaltado, fue testigo directo del robo: “Yo vi que pararon dos motos, fui adentro para dar un vuelto, y cuando salí ya las motos se iban. Entraron dos armados ahí al negocio y fueron a buscar puntualmente a la pareja ”.

“Eran cuatro, andaban en dos motos de alta cilindrada, una era oscura, creo que azul o negra. Tenían casco todos. En un minuto, entraron, agarraron el bolso, subieron y se fueron para el lado de Capital. El robo duró lo que dura el video, 20 segundos, una cosa de locos ”, expresó el comerciante en diálogo con TN .

“ Tuvieron un golpe de suerte justo, porque siempre hay policías acá , pero ayer no estaban. El patrullero llegó en un minuto se ve que estaba acá una o dos cuadras, porque un minuto tardó el patrullero llegar”, detalló.

Por último, Roque sostuvo la hipótesis de que los ladrones sabían lo que iban a buscar y remarcó que los delincuentes no se interesaron ni siquiera por la caja con la recaudación de la cafetería: “Se ve que los habían marcado. Los fueron a buscar directamente” .

Fuente: TN