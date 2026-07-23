Un aprehendido y un imputado tras un robo en una vivienda de General Madariaga

MADARIAGA

La Policía realizó dos allanamientos en General Madariaga en el marco de una investigación por un robo ocurrido el pasado 21 de julio. Como resultado de los procedimientos, se recuperaron los elementos denunciados como sustraídos, una persona fue aprehendida como presunto autor del hecho y otra quedó imputada por encubrimiento.





La causa se inició a partir de la denuncia de un vecino, quien advirtió el faltante de una garrafa de 10 kilos con su regulador y una caja con herramientas que se encontraban en su vivienda.





A partir de las tareas investigativas y de distintos relevamientos realizados en la zona, los efectivos lograron identificar al presunto responsable y establecer los domicilios vinculados a la investigación, por lo que la Justicia ordenó dos allanamientos.





En uno de los procedimientos, el personal policial recuperó la totalidad de los elementos denunciados como robados. Además, en ese lugar fue notificado un hombre acusado del delito de encubrimiento, quien quedó imputado en la causa y posteriormente recuperó la libertad.





En el segundo allanamiento no se encontraron elementos de interés para la investigación. Sin embargo, allí fue aprehendido el hombre señalado como presunto autor del robo, quien quedó a disposición de la Justicia.





La investigación continúa bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de General Madariaga, que seguirá adelante con las actuaciones para el esclarecimiento definitivo del hecho.