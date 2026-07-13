Video: con una botella de gaseosa, una mujer defendió a su marido de tres delincuentes que intentaron robarles

Tres delincuentes intentaron robarle a un matrimonio cuando llegaba a su casa en Gerli . Mientras el hombre se resistía y forcejeaba con los asaltantes, su esposa les arrojó una botella de gaseosa para intentar defenderlo. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió sobre la calle Caxaraville al 2000. Roberto y su esposa regresaban de hacer las compras para reunirse con su familia y ver el partido de la Selección argentina, cuando fueron sorprendidos por los asaltantes mientras abrían el portón de la vivienda.

Según relató la víctima, los ladrones se acercaron caminando y lo abordaron de frente. “Veníamos con mi señora de comprar para organizar, para ver el partido en familia. Cuando estábamos bajando del auto y por entrar a casa, aparecieron tres muchachos. Después un vecino nos dijo que nos venían siguiendo ”, contó.

Roberto se resistió al robo y comenzó a forcejear con los atacantes, que le dieron golpes de puño mientras intentaban quitarle las cosas. En medio del enfrentamiento, su esposa cayó al piso y, al ver que golpeaban a su marido, les arrojó una botella de gaseosa y otros objetos de las bolsas de las compras para intentar ahuyentarlos.

La reacción de ambos terminó frustrando el asalto. Los delincuentes escaparon sin llevarse el vehículo, aunque lograron robar la llave de otro auto que Roberto llevaba en el bolsillo.

“Me resistí, no les di la llave del auto con el que había llegado. La saqué barata, porque podría haber terminado con un tiro o un arma blanca”, aseguró la víctima. También explicó que durante el forcejeo trató de defenderse como pudo, ya que desconocía si los ladrones estaban armados.

El violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes muestran la desesperada reacción de la mujer mientras intenta ayudar a su marido. Los delincuentes escaparon y, hasta el momento, permanecen prófugos.

Fuente: TN