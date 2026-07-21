Usar agua con limón en los pisos de casa: para qué lo recomiendan y cuándo debe hacerse

Los pisos de la casa suelen acumular suciedad y manchas que muchas veces son difíciles de sacar. Sin embargo, existe un método que puede solucionar el problema de forma fácil: agregar unas gotas de jugo de limón al agua del balde.

Este método ayuda a eliminar olores y aporta una sensación de limpieza , sobre todo en cocinas, lavaderos y patios. Sin embargo, este truco casero no es apto para todas las superficies. Por eso, antes de incorporarlo a la rutina, es clave saber en qué casos conviene usarlo y cuándo es mejor evitarlo para no dañar el piso.

El jugo de limón contiene ácido cítrico , un componente que ayuda a desprender la suciedad superficial y la grasa acumulada . Además, deja un aroma agradable que contribuye a neutralizar malos olores.

Entre los principales beneficios de este método se destacan:

Es importante tener en cuenta que el limón no reemplaza a un desinfectante y no debe considerarse un método de desinfección por sí solo.

No es necesario limpiar el piso todos los días, sino que una vez por semana suele ser suficiente para disfrutar del aroma y las propiedades limpiadoras.

Aunque el limón es natural, el ácido cítrico puede afectar materiales delicados. Por eso, se recomienda evitar su uso sobre:

En estos casos, el ácido puede deteriorar el acabado, provocar manchas o hacer que el piso pierda brillo con el tiempo.

Para evitar daños y obtener buenos resultados, los especialistas sugieren:

Fuente: TN