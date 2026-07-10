Una patota atacó a golpes a un adolescente de 15 años y le hundió el cráneo: lo operaron y está grave

Un adolescente de 15 años lucha por su vida en el Hospital de Urgencias de Córdoba de haber sido víctima de una brutal golpiza en el centro de Villa Carlos Paz .

Su nombre es Santiago Herrero y sufrió el ataque este jueves por la noche en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral. Según reconstruyó su entorno, él fue sorprendido mientras paseaba con un amigo por un grupo que lo golpeó salvajemente por la espalda.

Según pudo saber TN , el ataque habría empezado cuando uno de los sospechosos inició una discusión y le pegó con una botella de vidrio en la cabeza . Esto provocó que Herrero se caiga al piso desmayado. En ese momento, los otros agresores aprovecharon para golpear a Santiago y a su amigo .

De acuerdo a lo que informaron fuentes cercanas a la causa, todo se habría dado por un conflicto previo con otros cuatro adolescentes de entre 15 y 16 años.

Después de la golpiza, el amigo de la víctima lo asistió junto a otros vecinos mientras esperaban a que llegue el servicio de emergencia y sus familiares.

En un primer momento, Santiago fue atendido en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago , pero debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital de Urgencias de la capital cordobesa. Allí, los médicos lo operaron durante la madrugada del viernes por un grave traumatismo de cráneo y se encuentra con estado reservado.

Por estas horas, su mamá espera el nuevo parte médico, aunque los profesionales de la salud anunciaron que deberán esperar 48 horas para dar un diagnóstico más completo.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que se encuentra trabajando en identificar a los responsables de la brutal agresión.

Fuente: TN