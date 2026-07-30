Una nueva encuesta midió la tolerancia al ajuste de Milei: fuerte alerta para el Gobierno

La pregunta acompaña a Javier Milei desde que asumió la Presidencia y es un eje central de las encuestas desde diciembre de 2023: ¿hasta cuándo la gente aguanta el ajuste? El interrogante, de respuestas variables, también puede resultar clave para la elección de 2027 .

Clarín adelanta este jueves un nuevo estudio nacional que se mete con el tema. Es de QSocial , una firma con más de 15 años de experiencia en el mercado, con clientes de la política y el mundo de los negocios. Como vice de la sociedad aparece el exgobernador peronista de Chubut Martín Buzzi ; el coordinador del área de opinión pública es Lucas Klobovs , exPoliarquía.

La encuestadora presentó días atrás su último trabajo, que incluyó un relevamiento nacional de 1.323 casos, con +/- 2,9% de margen de error. Es un amplísimo informe de 155 páginas ; Clarín ya publicó algunos datos electorales interesantes. ¿Ejemplo? Midieron al Presidente en tres escenarios y sólo ganó en uno .

Este contexto complejo para la reelección de Milei podría explicarse justamente por los datos vinculados con la economía que trae el mismo trabajo. En esto, QSocial coincide con el resto de los sondeos: la mayoría de la gente dice que está mal y las expectativas no son tan optimistas como en el arranque de la gestión. El eslogan podría reversionarse así: estamos mal, pero ¿vamos bien?

1) Cuando le preguntan a la gente cómo evalúa la "situación actual del país" , sólo el 16% responde "bien" , contra 35% de "regular" y 48% de "mal" (1% "ns/nc"). El número de los que ven un presente positivo sube a 31% cuando la comparación es con diciembre de 2023, el comienzo de Milei.

2) Más preocupante para el oficialismo, el balance se mantiene en rojo cuando se plantea: "¿Y cómo cree que estará la situación económica el año que viene?" . Los optimistas llegan a 26% contra 47% de los pesimistas . Los que creen que seguirá "igual" totalizan 21% (6% "ns/nc").

Otra tanda de datos vinculados con la economía aparece cuando la encuesta les pide a los entrevistados que identifiquen el principal problema de la actualidad . Allí, en la punta empatan "trabajo" y "pobreza" con el 21% . Cerca queda "corrupción" con el 19% y más abajo completan "inflación" 11%, "inseguridad" 8%, "justicia" 6%, "otros" 12% y "ns/nc" 2%.

"¿Y el Gobierno tiene capacidad para resolver estos problemas?", pregunta enseguida QSocial . Para el 32% sí y para el 61% no (7% "ns/nc"). Es un reparto que refleja bastante bien el apoyo y el rechazo actual al Gobierno.

El combo de este capítulo cierra con otra pregunta que también se hace desde que asumió la gestión libertaria. "¿Para quién gobierna Milei?" . Acá los números cambian en poco, en contra del Gobierno: el 25% responde "para la mayoría de la población" y el 64% "para algunos sectores" (11% "ns/nc").

Respecto al ajuste , primero la encuesta hace dos preguntas similares, que en un punto se complementan. ¿Las políticas de Milei son necesarias aunque duelan a corto plazo? ¿El esfuerzo que hace la sociedad valdrá la pena en el futuro? Los resultados son previsiblemente parecidos: en el primer caso, el 32% cree que sí y el 67% que no; y en el segundo, el 31% que sí y el 67% que no.

Y luego viene el planteo de la tolerancia. "¿Hasta cuándo estaría dispuesto a esperar que las políticas del Gobierno mejoren su situación personal?". El 50% dice "ya no puedo esperar más". ¿El resto? "Hasta fin de año" 10%, "hasta mediados de 2027" 8%, "hasta las elecciones de 2027" 20% y "Ns/Nc" 12%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín