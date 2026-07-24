Una nueva encuesta electoral muestra un escenario parejísimo para la presidencial 2027

El presidente Javier Milei estaría tan cerca de conseguir su reelección en primera vuelta como de perderla en un balotaje . Aunque parezca una contradicción, esta es la conclusión central de una nueva encuesta electoral que adelanta Clarín este viernes. La hizo Synopsis , una de las consultoras más respetadas por el mercado de la política, y presenta un escenario parejísimo para 2027 .

A esta hipótesis de paridad se viene sumando los últimos relevamientos nacionales . Hace dos semanas, Clarín publicó un informe especial que mostraba a La Libertad Avanza y a Milei con una leve ventaja .

Synopsis es una firma que nació en 2015 como la pata política de Ecolatina , la consultora económica que fundó el exministro Roberto Lavagna . Dirigida por el politólogo Lucas Romero , acaba de difundir un sondeo nacional de 1.359 casos , entrevistados entre el 7 y el 12 de este mes, con +/- 2,7% de margen de error.

En general, el informe muestra un repunte en los números del Gobierno, pero siempre dentro de un contexto crítico. ¿Ejemplos? Subió la aprobación de la gestión y bajó la desaprobación, pero el balance sigue en rojo: + 36,8% y - 51,9%.

Consuelo para Milei: aunque el apoyo a su desempeño no llega a 37 puntos, es claramente superior al que tenían Mauricio Macri y Alberto Fernández a esta misma altura de su gestión: + 28,8% y + 15,4%, respectivamente.

También levantaron los porcentajes de las expectativas económicas (37% positivas) y la imagen del Presidente (+ 35,7%). Con la misma lógica: los pesimistas y críticos siguen siendo mayoría en ambos casos.

Synopsis aborda el capítulo electoral desde diferentes ángulos. Arranca con una pregunta básica sobre las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) , que el Gobierno nacional propone suspender . En la encuesta, el 49,1% se manifiesta de acuerdo con esa idea contra el 38,7% que prefiere mantenerlas (el resto duda o no contesta).

Si bien el argumento del oficialismo respecto a esta iniciativa es económico, Romero advierte sobre la ventaja política: "Es difícil que Milei no llegue al 40% en la primera vuelta presidencial. Y si no hay PASO, puede dividir y complicar a la oposición, buscando un triunfo sin balotaje".

Para ganar en la elección sin revancha, se recuerda, hay que alcanzar los 40 puntos y sacarle 10 o más al segundo; o llegar a 45. El analista cree que el Presidente no estaría tan lejos : "Depende mucho, de todos modos, de lo que pase en este año y pico que queda por delante".

Romero explica que el oficialismo tiene un núcleo de apoyo importante, pero también uno de rechazo similar. Esto se advierte, por ejemplo, cuando se pregunta por la continuidad (o no) del modelo. Un 36,4% responde que le gustaría que desde 2027 siga "lo que está ocurriendo en el país" , pero un 59,5% elegiría "buscar un cambio" .

Este primer pantallazo sobre el modelo deja un pedazo de torta más grande del lado opositor. Pero, como se aclara siempre, es una porción que se disputan entre muchos.

Luego, Synopsis hace otro interesante planteo electoral, donde se dividen los grupos de apoyo y rechazo duros, y también queda configurado un sector de la población que opta con resignación . La idea del menos malo.

"Frente a una elección, mi predisposición actual es..." , presenta la encuesta. El aval duro al Presidente ( "Milei sí o sí" ) alcanza 23,1% . Pero cuando se le suma el acompañamiento por descarte ( "Milei porque no veo alternativa" , 17,9% ), la predisposición a votar al libertario llega a 41% .

Del lado de enfrente, el rechazo duro arranca en 40% ( "Un opositor sí o sí" ) y después queda un medio blando, de 17,1% , al que le gustaría "un opositor, pero no hay" .

Para el final queda el interrogante directo para medir intención de voto por espacio. Y se da un empate exacto en la punta: 33,9% para La Libertad Avanza e ídem para el Peronismo.

Pero cuando Synopsis suma los afines, el oficialismo/derecha sube a 44% , por un 10,1% que aporta el PRO; mientras el PJ/progresismo pasa a 3 9,8% , por un 5,9% que agrega la Izquierda . Completan: Provincias Unidas 3,3%, Otro 6,5% y Ns/Nc 6,5%.

Según pudo confirmar Clarín , el estudio incluyó también una simulación de balotaje entre Milei y Axel Kicillof , que no fue incorporada al informe y daba un resultado muy parejo. Parejísimo.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín