Ahora una naviera chilena busca sumarse al negocio petrolero en las Malvinas y dejan a la Argentina afuera

Como ocurrió con la pesca alrededor de las Islas Malvinas , las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, Argentina se viene quedando afuera del negocio petrolero que se cocina en las islas en disputa con el Reino Unido.

Ahora, las autoridades del archipiélago, donde una empresa de Israel y otra de Gran Bretaña prometen extraer crudo a partir de 2028, negocian con una compañía naviera de Chile la provisión de los servicios futuros en torno a lo que en Londres ya consideran que pueden convertirse las Malvinas: "la próxima Dubai”.

La empresa en cuestión es la Easter Island Naviera, también conocida como Empresa de Navegación Isla de Pascua (EIL) o como Easter Island Logistics, que hace la logística y el transporte marítimo de todo tipo de carga, también de vehículos y de material peligroso entre el Puerto de Valparaíso e Isla de Pascua.

EIL y las partes involucradas comunicaron en estos días que están realizando visitas a las Islas Malvinas. Y que mantienen negociaciones con la llamada Falkland Islands Development Corporation (FIDC) , el organismo de promoción económica del gobierno isleño, para proveer servicios al negocio petrolero, que promete ser gigante y enriquecer tanto al archipiélago para poder pagarse su propia Defensa, hoy a cargo de los contribuyentes en Gran Bretaña.

Pese al rechazo de Argentina porque lo considera actividades ilegales en áreas de disputa, las dos empresas que anunciaron que explotarán petróleo a partir de 2028 son Navitas Petroleum (la empresa israelí) y la Rockhopper Corporation (británica).

En principio, trabajan sobre el yacimiento Sea Lion (cuenca norte de Malvinas), y contemplan inversiones por US$ 1.800 millones en su primera fase, apuntando a extraer más de 170 millones de barriles y luego duplicarlo. El valor bruto del crudo extraíble total del proyecto podría superar los US$ 10.000 millones. Y negocian una expansión a otros, lo que cambiará la geopolítica en la zona y el reclamo argentino.

Tan grande es el asunto, que Israel va a levantar un consulado honorario en Ushuaia . Desde el gobierno de Benjamín Netanyahu se distancian del proyecto porque afirman es de capitales privados.

Para el caso, la naviera EIL avanza en gestiones para establecer una nueva conexión marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas , en un proyecto impulsado por las autoridades británicas del archipiélago que busca fortalecer la logística de abastecimiento para la creciente actividad económica, especialmente la vinculada al desarrollo petrolero offshore, indican las páginas oficiales de las compañías, de los isleños y en Chile, que pudo confirmar Clarín de otras fuentes en el medio de las distintas tensiones que imperan hoy entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas, y en el que se mezclaron temas desde muy diversas aristas con los chilenos, con Donald Trump, con Netanyahu y con los jugadores de la selección nacional de futbol tras desplegar al final del partido con Inglaterra una tela con la leyenda Las Malvinas son argentinas.

Argentina tuvo enorme presencia comercial en las Islas Malvinas hasta la guerra de 1982, en general tras los exitosos acuerdos de comunicaciones de los años 70 en que principalmente el Estado argentino proveía educación, conexión aérea y salud a los isleños. Eso se quebró con el desembarco militar del 2 de abril de 1982, y tras la derrota frente a las tropas enviadas por Margaret Thatcher las empresas argentinas no son bienvenidas en las Malvinas, donde el crecimiento de la presencia chilena los convirtió no sólo en la primera minoría.

Los chilenos allí son pro británicos, se han casado con los locales y toda la zona de la Patagonia más austral chilena tiene un fuerte vínculo con las islas donde hay también importante presencia económica. La iniciativa de la naviera se suma a una relación comercial que Chile mantiene desde hace años con las Malvinas, centrada en la logística, el transporte, la provisión de alimentos y distintos servicios. La aerolínea LATAM opera el principal corredor aéreo entre Santiago, Punta Arenas y la base de Mount Pleasant; la pesquera chilena Emdepes ha trabajado históricamente con licencias otorgadas por el gobierno isleño, mientras que empresas como KSB Chile suministran equipamiento industrial para la infraestructura local.

La misión forma parte de una estrategia más amplia de acercamiento entre las autoridades británicas de las Malvinas y el sector empresarial chileno. Los isleños, como los británicos, tienen una inteligente estrategia con chilenos, uruguayos y ahora la buscan con los brasileños, a espaldas de la Argentina.

Recientemente, el paso del buque militar británico HMS Medway por aguas argentinas para adentrarse en el Estrecho de Magallanes (chileno) por el que la Cancillería argentina buscaba no confrontar ya que lo quieren llevar a Javier Milei a Londres a una semana de inversión y comercio, terminó con una escalada fenomenal. La secretaria del Area Malvinas, Paola Di Chiaro , quería protestar por la informalidad del aviso del paso del buque por parte de Londres si se tiene en cuenta que hay toda una normativa de procedimiento desde los años 90 y no se cumplió.

Los asesores militares que tiene Di Chiaro y el canciller Quirno evitaron ser duros pero terminaron presionados por el clamor popular. Y también porque la oposición peronista, y del bloque Provincias Unidas empezó a pedir informes y explicaciones por doquier.

Al final, protestaron. Londres rechazó la nota con una contra protesta y mientras tanto, se desató la polémica por el despliegue de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" de los jugadores argentinos tras su victoria a Inglaterra en el Mundial. El asunto es más complejo y más largo porque tambén se le presentó una protesta al gobierno chileno porque marinos de ese país le hicieron una recepción al buque HMS Medway cuando amarró en Punta Arenas y se subieron al mismo.

El gobierno argentino no quiere escalar contra su aliado Jose Antonio Kast, donde hay molestia por la protesta. Los militares británicos y los chilenos tienen mucha relación, como se vio en el apoyo trasandino a los primeros durante la guerra de las Malvinas.

En las últimas horas, diputados del peronismo mandaron una carta al embajador británico David Cairns, que encabezó Guillermo Michel, para pedirle una reunión por diversos temas relacionados a las Malvinas. Y ahora le piden al Gobierno de Milei y al canciller Pablo Quirno que amplíe la información sobre la pesca y los hidrocarburos en disputa. Les respondieron que el tema va por el canal de la Cancillería, que fue muy criticada por la oposición, que le pide más firmeza sobre la cuestión Malvinas.

Según informaron las propias fuentes oficiales en Chile, Malvinas y privadas, durante la misión de la naviera en el archipiélago, tuvieron más de una docena de reuniones con compañías locales, ofrecieron una presentación ante la Cámara de Comercio de las Malvinas y concedieron entrevistas a medios locales para explicar el proyecto.

La iniciativa apunta a crear un servicio marítimo mensual entre Punta Arenas y las islas , que se sumaría a las conexiones existentes y reforzaría la cadena logística de un territorio que atraviesa un renovado auge económico por los proyectos de explotación de hidrocarburos en la cuenca norte de las Malvinas.

Desde la FIDC destacaron que existe un fuerte interés del sector privado chileno en restablecer un vínculo comercial permanente con las islas.

"Hay claramente un interés de Chile por restablecer una conexión marítima comercial con las Islas Falkland ", afirmó Sam Cockwell, gerente de proyectos estratégicos de la FIDC. Agregó que la visita de Easter Island Naviera y la respuesta positiva de la comunidad empresarial isleña demuestran "la seriedad con la que este proyecto está avanzando".

La FIDC viene profundizando sus vínculos con la Cámara Británica de Comercio en Chile y organizó durante 2024 y 2025 diversas delegaciones comerciales recíprocas entre las islas, Punta Arenas y Santiago.

Según explicó Zachary Franklin, director ejecutivo de la FIDC, esos intercambios permitieron transformar una idea que inicialmente parecía lejana en una oportunidad concreta de negocios. "La visita de empresarios chilenos y la misión organizada por la FIDC a Punta Arenas y Santiago aceleraron el proceso para convertir esta iniciativa en una oportunidad real", sostuvo.

Fuente: Clarín