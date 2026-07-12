Una nena jugaba al lado de una estufa y se le prendió fuego el pelo: sufrió quemaduras en el 30% del cuerpo

Una nena de cinco años jugaba al lado de una estufa, se le prendió fuego el pelo y ahora está internada grave en la provincia de Mendoza .

Fuentes policiales indicaron que el trágico episodio ocurrió alrededor de las 18.50 del sábado en una casa ubicada en el barrio Sol y Sierra, en Godoy Cruz.

La nena estaba dibujando cerca de una pantalla a gas cuando su pelo comenzó a prenderse fuego y las llamas le provocaron quemaduras de consideración en distintas partes del cuerpo.

Ante la desesperante situación, la chica fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Humberto Notti, donde quedó alojada en terapia intensiva.

Luego del ingreso al centro asistencial, los médicos determinaron que la nena presentaba quemaduras en el 30% de su cuerpo , aunque descartaron lesiones en las vías respiratorias.

Por la gravedad de las heridas, decidieron que permanezca internada con pronóstico reservado y bajo monitoreo permanente .

La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente dentro de la casa. En las primeras actuaciones intervino personal de la Comisaría 50°, que trabajó en el lugar para reunir pruebas y tomar declaraciones.

Mientras avanza la causa, las autoridades intentan reconstruir la mecánica del hecho y si existieron otros factores que pudieron haber influido en el episodio.

Días atrás, también en Mendoza, una mujer de 89 años murió después de sufrir quemaduras en todo el cuerpo cuando intentaba encender una pantalla de gas en su casa.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer intentaba prender una pantalla de gas dentro de su casa en Las Heras cuando una llamarada alcanzó su ropa. El fuego le provocó quemaduras gravísimas , por lo que fue asistida de inmediato.

Después del accidente, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore en estado crítico. Pese a la intervención del personal médico, murió poco después como consecuencia de las lesiones sufridas.

Fuente: TN