Una mujer murió atropellada por un auto que circulaba en zigzag en San Juan: el conductor escapó y fue detenido horas después

Un lamentable incidente terminó con la vida de una mujer de 38 años en la provincia de San Juan. La víctima iba caminando junto a una amiga por la banquina de la Ruta 40 cuando fue atropellada por un auto que circulaba en zigzag a alta velocidad .

Todo pasó durante la mañana del lunes en el departamento de Rawson. La mujer salió despedida varios metros y cayó sobre un charco de agua. El impacto fue fatal. El hombre nunca detuvo su marcha y se escapó de la escena . Horas más tarde fue identificado y arrestado.

La víctima fue identificada como Cintia Johana Ortega , era mamá de siete hijos , de los cuales cinco son menores de edad. Una de las nenas, de 11 años, padece hidrocefalia y necesita cuidados permanentes. Ahora, sus seres queridos iniciaron una campaña para conseguir un lugar donde que los hijos puedan vivir.

La mamá de la víctima, Mónica Cuello , dijo en declaraciones a Radio Sarmiento , que la llamaron para informarle que su hija había sufrido un accidente y le pidieron que fuera al hospital. Pero cuando llegó, recibió la peor noticia: “ Ya no estaba mi niña bella, mi única hija mujer” .

Totalmente conmocionada por lo ocurrido, la mujer recordó la última vez que la vio con vida: “Antes de irse se bajó del remís, volvió para abrazarme otra vez y me dijo: ‘Te amo, mamá’. Ese fue el último abrazo que me dio ”.

La mañana del incidente, Cintia caminaba por la banquina tomada del brazo de su amiga, cuando un auto que circulaba a gran velocidad apareció repentinamente y la atropelló .

“Sentí un estruendo y me la arrancaron del brazo” , declaró su amiga. La testigo también aseguró que el auto no intentó frenar en ningún momento , ni antes ni después del impacto.

Horas más tarde, las autoridades lograron dar con el responsable. El conductor, identificado como Jorge Gauna , fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

El auto en el que circulaba, un Chevrolet Corsa Classic, no le pertenecía. Era de un tercero, aunque Gauna lo utilizaba para trabajar con una aplicación de viajes .

La familia de Cintia anunció que en los próximos días realizaran movilizaciones para exigir que el caso no quede impune. “ No vamos a parar hasta que el responsable pague por lo que hizo. Mi hija no puede ser una víctima más ”, expresó la mamá de la víctima.

Fuente: TN