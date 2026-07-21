Una mujer fue engañada por un falso Kevin Costner y le transfirió más de $3.600.000

En Facebook, un reciente posteo en un grupo muestra el mensaje de un perfil que utiliza el nombre de usuario Kevin Costner : “Cariño, solo un saludo de tu parte podría poner una sonrisa en mi rostro. Estoy esperando tu mensaje” . El texto aparece junto a una foto del actor dentro de un jet con un ramo de rosas y enlaces a cuentas de Telegram y Zangi. Por supuesto, no se trata del verdadero actor, sino de una persona que busca engañar a usuarios en redes sociales.

Eso le pasó recientemente a una jubilada de 70 años , vecina de General Madariaga , que fue víctima de una estafa virtual por parte de un falso Kevin Costner.

La mentira comenzó en otra red social. Según pudo saber Infobae , la mujer comenzó a seguir en TikTok a un perfil con el nombre del actor de El guardaespaldas y Danza con lobos el año pasado.

Luego de que ese perfil fuera eliminado, el supuesto Costner le propuso continuar la charla a través de la app de mensajería y llamadas Zangi —caracterizada por priorizar la privacidad, sin almacenar datos en servidores ni dejar rastros de las conversaciones—, donde se desarrolló una relación virtual que se extendió durante meses.

En el ida y vuelta de mensajes, el estafador le ofreció a la víctima un carnet especial, de “Club Fan”, a cambio de $3.600.000 y además le sugirió vender su casa en Madariaga para que él, supuestamente, le comprara una vivienda en Santa Marta, California.

La mujer no vendió su casa, pero sí transfirió el dinero solicitado. Las transferencias se realizaron entre el 19 y el 21 mayo pasados, por un total de $3.621.712,35, a una billetera virtual de Ualá .

El engaño se sostuvo aún más cuando el estafador le envió un carnet falso que la acreditaba como socia del club de fans . Por esa razón, la jubilada no sospechó durante un tiempo y no realizó la denuncia enseguida.

Sin embargo, más adelante, al leer comentarios de otros usuarios en TikTok y descubrir que había transferido el dinero a una cuenta de una billetera virtual argentina, tomó dimensión de la situación. Entonces decidió denunciar el hecho.

La causa quedó caratulada como “estafa” y está en manos del fiscal Walter Mércuri , de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 Descentralizada de General Madariaga, que investiga el recorrido del dinero y busca identificar a los responsables.

En mayo del año pasado, Infobae contó otro caso de estafa muy similar que también involucró a una figura de Hollywood. En esa oportunidad, una mujer argentina fue robada por delincuentes que utilizaron inteligencia artificial para recrear la imagen y la voz de George Clooney .

La víctima, que permaneció en el anonimato, relató que el contacto empezó en una página aparentemente oficial del actor en Facebook, con la tilde azul de verificación , lo que le generó confianza. El supuesto Clooney la invitó a un club de fans y le pidió pagar una membresía de 300 dólares para poder conversar de manera privada .

El estafador, además, ofreció conseguirle trabajo y le solicitó más dinero bajo pretextos como donaciones a una fundación real del actor y trámites legales. Entre transferencias, la compra de tarjetas Apple y pagos para supuestos intermediarios, la mujer llegó a perder más de 15 mil dólares .

Durante el intercambio, los delincuentes enviaron videos donde el falso Clooney hablaba directamente a cámara y agradecía el apoyo económico. En uno de esos mensajes, el supuesto actor decía: “ ¿Cómo estás? Espero que bien. Muchas gracias por apoyarme, prometo pagarte todo. Te amo ”. La mujer, convencida de la autenticidad del vínculo, transfirió el dinero en diferentes ocasiones, recibiendo comprobantes y un carnet falso de miembro del club VIP.

Recién después de varios meses, cuando advirtió las inconsistencias y la imposibilidad de recuperar el dinero, la víctima se animó a denunciar el caso ante el FBI.

Fuente: Infobae