Una mujer busca que la Justicia elimine a su madre de la partida de nacimiento tras denunciar años de abusos

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Una mujer de 28 años mantiene una batalla judicial para que su madre deje de figurar en su partida de nacimiento, tras denunciar que fue víctima de abusos y violencia durante su infancia.





Heloísa Rodrigues aseguró que, desde los 9 años, su madre la entregaba a hombres que abusaban sexualmente de ella. Su testimonio, publicado en redes sociales, generó una fuerte repercusión y reavivó el debate sobre los límites legales para modificar los vínculos de filiación.





En la demanda, solicitó eliminar a su madre y a sus abuelos maternos del registro civil, además de extinguir el vínculo de filiación. Sin embargo, la Justicia solo autorizó retirar parte de sus apellidos, al considerar que no existe una base legal para eliminar una relación biológica comprobada.





La sentencia reconoció que Heloísa sufrió abusos, negligencia y crueldad durante su infancia. Además, un informe psicológico concluyó que mantener el apellido materno representaba un recordatorio permanente del trauma vivido.





La defensa apeló el fallo y el caso ya se encuentra en el Tribunal de Justicia de São Paulo, donde se analizará si corresponde modificar el vínculo materno en el registro civil.



