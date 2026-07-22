Por primera vez, el Gobierno le cede la administración de una ruta nacional a una provincia

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezarán este miércoles, a las 12 del mediodía, la firma del convenio que permitirá la cesión por 20 años de la Ruta Nacional A012 a la Provincia. El acto se realizará en Casa Rosada y marcará un hecho inédito en la Argentina: será la primera vez que el Gobierno nacional transfiera la administración integral de una ruta nacional a una provincia para que ésta se haga cargo de su mantenimiento, conservación, rehabilitación y ejecución de nuevas obras. También participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El acuerdo permitirá que el Gobierno provincial intervenga, de manera directa y con recursos propios, sobre una de las rutas más importantes para la producción y la logística del país, cuya falta de mantenimiento se convirtió en uno de los principales reclamos de los sectores productivos, los gobiernos locales y los usuarios durante los últimos años.

La Ruta Nacional A012 constituye el anillo vial que rodea el área metropolitana de Rosario y articula el tránsito pesado proveniente de distintas regiones del país con el complejo portuario del Gran Rosario, desde donde se despacha cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Su trazado conecta rutas nacionales y provinciales fundamentales para el movimiento de cargas, evitando que miles de camiones deban atravesar zonas urbanas. Se extiende desde su enlace con la Ruta Nacional 9, a la altura de Pueblo Esther, hasta la Ruta Nacional 11, atravesando localidades como Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo, además de vincularse con corredores clave como las rutas nacionales 33 y 34.

Por esa condición estratégica, el estado de la calzada impacta directamente sobre la competitividad del sistema productivo, los tiempos de viaje, la seguridad vial y la eficiencia del acceso a los puertos del cordón industrial, sostienen desde la provincia.

El pedido para que la Santa Fe pudiera asumir la administración de la A012 fue formalizado por el gobernador Maximiliano Pullaro a comienzos de 2024. La propuesta surgió ante la paralización de la obra pública nacional y el deterioro progresivo del corredor, situación que generó reiterados reclamos de entidades empresarias, comunas, municipios y cámaras del transporte.

Desde entonces, el Gobierno provincial mantuvo negociaciones con las autoridades nacionales con el objetivo de obtener la autorización necesaria para intervenir sobre una infraestructura cuya conservación dependía exclusivamente del Estado nacional.

En ese marco, el gobernador Pullaro planteó en distintas oportunidades que Santa Fe estaba dispuesta a hacerse cargo de la ruta si eso permitía acelerar las obras y garantizar mejores condiciones de circulación para el transporte de cargas y para quienes utilizan diariamente el corredor.

Un paso decisivo se produjo en abril de este año, cuando el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció en la Bolsa de Comercio de Rosario la decisión del Gobierno nacional de transferir la Ruta Nacional A012 a la provincia de Santa Fe.

Posteriormente, el Gobierno nacional avanzó con los instrumentos administrativos y jurídicos necesarios para habilitar la cesión. Con la firma del convenio prevista para este miércoles quedará formalizada la transferencia por un plazo de 20 años.

La Provincia prevé iniciar las primeras intervenciones apenas quede formalizado el acuerdo. Los trabajos contemplarán tareas de mantenimiento, recuperación de la calzada, mejoras en materia de seguridad vial y obras destinadas a optimizar la circulación del tránsito pesado.

La incorporación de la A012 al sistema vial administrado por Santa Fe forma parte de una estrategia más amplia que impulsa el Gobierno provincial para fortalecer la infraestructura logística, mejorar la conectividad con los puertos del Gran Rosario y acompañar el crecimiento de la producción y las exportaciones.

Con este convenio inédito, Santa Fe se convierte en la primera provincia del país en asumir la administración de una ruta nacional mediante un acuerdo de estas características. Son varias las provincias que buscan un esquema parecido para hacerse cargo de las rutas que el Gobierno nacional no repara.

Fuente: Clarín