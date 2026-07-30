Una avalancha de migrantes que llegan a nado desde Marruecos colapsa los controles en Ceuta y pone en alerta a España

CEUTA, España.– El gobierno del enclave español de Ceuta alertó este jueves de una “emergencia humanitaria y social” tras la llegada a nado en la última semana y media de 2000 migrantes desde Marruecos, lo que desbordó las capacidades de acogida de esta ciudad del norte de África.

Ceuta, con poco más de 83.000 habitantes , y el otro enclave español de Melilla , en Marruecos, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

“Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social” , advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE.

“En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1500 migrantes” , a un ritmo de “200 personas por día”, por lo que “los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados”, precisó el funcionario.

Imágenes de cadenas locales mostraban a decenas de hombres y adolescentes llegando a nado desde la vecina Marruecos a las costas de la ciudad.

El gobierno español afirmó este jueves que estaba “actuando coordinadamente para responder con la mayor rapidez y eficacia a la situación en Ceuta", según indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska , anunció que viajará a la ciudad autónoma el viernes “para seguir la evolución de la situación” . Insistió, no obstante, que el pico no altera una política migratoria que “está funcionando” y que va reduciendo las entradas cada año.

Las llegadas registraban hasta el momento una media de unas 300 personas al día , según Vivas. Hasta el 15 de julio, el gobierno no había registrado este año ningún inmigrante llegado a Ceuta por mar. En 2025, solo cuatro migrantes entraron al enclave por esa vía.

La principal ruta de entrada de los migrantes irregulares a España sigue siendo el archipiélago atlántico de Canarias , frente a las costas de África.

La máxima autoridad del enclave ⁠también señaló el costo humano de las travesías y dijo que en los ‌últimos meses se habían recuperado 60 cadáveres en el mar . Asimismo, sostuvo ⁠que unos controles migratorios más estrictos ayudarían a evitar nuevas muertes.

El miércoles, las autoridades españolas recuperaron los cuerpos de dos varones ahogados mientras intentaban entrar en la ciudad autónoma.

La Guardia Civil de España, los servicios de Salvamento Marítimo e incluso la Cruz Roja han utilizado embarcaciones para recoger a los nadadores antes de trasladarlos a Ceuta. Cientos de migrantes duermen ahora fuera de un centro de acogida que ya está por encima de su capacidad.

Quienes intentan el cruce son principalmente marroquíes , junto con un pequeño número de argelinos que habían vivido en Marruecos mientras trataban de migrar a Europa, según activistas en Marruecos y Ceuta.

Muchos de los que llegan dicen ser menores de edad, según datos de la autoridad de la localidad, unos 40 o 50 por día .

No se sabe qué motivó a tantos migrantes a nadar hasta la pequeña región española.

Vivas pidió además cambios en el marco migratorio español y afirmó que debían subsanarse las deficiencias legales puestas de manifiesto por una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

A principios de mes, el Tribunal Supremo resolvió ​que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos de forma sumaria –las denominadas “devoluciones en caliente”– en virtud del régimen especial de rechazo en frontera de los enclaves.

Entre las medidas urgentes, el Ejecutivo ceutí ha propuesto modificar cuanto antes la Ley de Extranjería para recuperar la figura del rechazo en frontera; trasladar a adultos y menores a otras comunidades autónomas; reforzar los medios materiales y humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; e intensificar la colaboración con Marruecos para contener las entradas irregulares.

No obstante, algunos activistas como Omar Naji , presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en el este de Marruecos, expresaron dudas de que la sentencia fuera la causa del aumento . La mayoría de los marroquíes no habría estado al tanto de ese tipo de decisiones legales, afirmó.

En 2021, más de 10.000 migrantes ingresaron a Ceuta desde Marruecos en apenas dos días , aprovechando que Rabat relajó los controles en el marco de una crisis entre ambos países a raíz de la acogida para recibir tratamiento médico en España del líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario.

El Frente Polisario , partidario de la independencia, sostiene desde hace décadas que es el representante legítimo del pueblo saharaui indígena del territorio disputado de Sáhara Occidental.

La crisis diplomática entre Marruecos y España llegó a su fin en 2022 tras el giro de Madrid en el delicado asunto del territorio disputado , abandonando su neutralidad y reconociendo un plan de autonomía propuesto por Marruecos para esta antigua colonia española.

El miércoles, el ministro del Interior de España elogió a las autoridades marroquíes y afirmó que estaban cooperando y que las relaciones con el reino “son absolutamente cercanas y basadas en la lealtad” .

“Están, ellos también, limitando las salidas irregulares” , declaró al canal español laSexta.

La escena que describe una

En la calle que asciende hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), los jóvenes africanos improvisan refugios para protegerse del sol en las cunetas y las laderas del cerro. Cuelgan su ropa de las ramas de los árboles y las bolsas de plástico se acumulan en el terreno, mientras decenas de migrantes esperan, comen cuando pueden y duermen a la intemperie .

Algunos juegan al fútbol y otros, exhaustos, permanecen sentados contra los muros, con la mirada perdida.

Entre la medianoche y las tres de la tarde del miércoles, 117 migrantes fueron rescatados por la Salvamar Atria , de Salvamento Marítimo, y la embarcación LS Hipatia , de la Cruz Roja Española, cuando intentaban alcanzar la costa ceutí.

Ante la saturación de los dispositivos de acogida, el Gobierno prepara recursos extraordinarios para aliviar la presión sobre los centros y acelerar las salidas mediante los mecanismos previstos por la legislación. La Delegación del Gobierno en Ceuta busca además espacios adicionales para los adultos que no pueden ingresar al CETI y permanecen acampados en sus inmediaciones.

Más abajo, Hamza Sousi , de 21 años y procedente de Tánger, espera resolver su situación administrativa. A las seis de la tarde, según el relato, asegura que su última comida había sido un trozo de pan con mermelada a las ocho de la mañana. Su primo, que vive en Ceuta y oficia de intérprete, explica que Hamza ha intentado varias veces cambiar su situación y que su prioridad ahora es solucionar sus papeles. “Luego igual subo a traerles algo de comida” , dice antes de alejarse.

Agencias AP, AFP y Reuters y diario El País

Fuente: La Nación