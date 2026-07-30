Un tiktoker reveló los seis hábitos de higiene que millones de personas repiten sin conocer sus riesgos: el video viral

No hace falta una gran producción para captar la atención de millones de personas . A veces alcanza con señalar esas pequeñas costumbres que forman parte de la rutina de casi todos. Eso fue lo que consiguió el tiktoker Gastón Williams , que supera los cuatro millones de seguidores en la plataforma, con un video en el que repasó los que considera “los hábitos de higiene más sucios dentro de una casa”.

En menos de un minuto, el creador de contenido enumera seis acciones muy comunes que, según explica, pueden favorecer la presencia de bacterias, microorganismos y alérgenos . La publicación rápidamente se viralizó y abrió un debate entre quienes aseguraron haber cambiado algunas de esas costumbres y quienes admitieron que seguirán haciéndolas.

El primer hábito que menciona es acostarse con la ropa de la calle . Según explica, las prendas transportan polvo, polen, suciedad y microorganismos que se acumulan durante el día en las distintas superficies con las que entran en contacto. Al llevarlas directamente a la cama, esos residuos terminan depositándose sobre las sábanas y el colchón .

Otro de los puntos que más repercusión generó fue la frecuencia con la que se lavan las sábanas . Williams sostiene que, mientras dormimos, se acumulan sudor, células muertas de la piel y bacterias, un ambiente que favorece la proliferación de ácaros del polvo. Por eso recomienda lavarlas, como mínimo, una vez por semana, o incluso cada tres o cuatro días si la persona transpira mucho o duerme con mascotas.

La lista continúa con la tabla de cortar de la cocina , un elemento que, según advierte, puede concentrar más bacterias que un inodoro si no se higieniza correctamente. En ese sentido, recuerda la importancia de desinfectarla para evitar la presencia de microorganismos como E. coli o salmonella, especialmente después de manipular alimentos crudos.

El cuarto lugar es para la esponja de cocina , otro de los objetos que suele pasar inadvertido. El tiktoker aconseja desinfectarla con lavandina diluida o colocarla un minuto en el microondas —siempre que no tenga partes metálicas— y reemplazarla cuando ya esté deteriorada.

En el baño aparecen los dos últimos hábitos. El primero consiste en no bajar la tapa del inodoro antes de tirar la cadena , ya que las microgotas que se generan pueden dispersarse y depositarse sobre distintas superficies. El último, y el que Williams define como “el más cochino”, es usar el celular mientras se está en el baño , una costumbre que muchos reconocieron en los comentarios.

Como cierre, el creador invita a sus seguidores a hacer una confesión: “¿Qué cosas hacés y cuáles no? ¿Qué más sumarías?”. La pregunta terminó convirtiéndose en el verdadero motor de la viralización. Miles de usuarios compartieron experiencias, discutieron qué hábitos son realmente peligrosos y hasta propusieron nuevas costumbres que, según ellos, también deberían integrar la lista.

Fuente: TN