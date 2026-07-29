Un pueblo de 1129 habitantes busca vecinos: ofrece casas listas para mudarse entre las montañas y alquiler pago por el municipio

Un pueblo de Italia que tiene 1129 habitantes busca nuevos vecinos para repoblarse. Se trata de Ollolai, ubicado en la isla de Cerdeña y que ofrece desde casas listas para mudarse hasta la cobertura del alquiler por parte del municipio.

Ollolai forma parte del proyecto “Work From Ollolai” , que nació como estrategia para revertir la despoblación que sufrió esta localidad en las últimas décadas. La iniciativa está dirigida principalmente a trabajadores remotos , emprendedores , artistas , investigadores y otros profesionales .

El objetivo es que puedan desarrollar su actividad desde cualquier lugar del mundo, compartiendo sus conocimientos con la comunidad local a través de talleres, charlas, clases o proyectos vinculados a su especialidad.

Los participantes pueden alojarse durante un mes en una casa completamente equipada. Aunque pagan un importe simbólico de 1 euro, el alquiler es asumido por el municipio. Los seleccionados solo deben afrontar otros gastos, como el pasaje, la comida, los servicios públicos y los traslados.

De esta manera, se busca que los nuevos residentes aporten valor a la comunidad local compartiendo su experiencia profesional con los habitantes del pueblo.

La convocatoria está abierta a personas de diferentes profesiones. Para poder participar, es necesario completar un formulario online , presentar un currículum o perfil profesional y explicar por qué se desea formar parte del programa.

Después, los organizadores analizan la experiencia laboral y el aporte que puede hacer cada candidato al pueblo durante su estadía.

Para repoblarse, el municipio lanzó otras iniciativas como la venta de viviendas por 1 euro para quienes estuvieran dispuestos a restaurarlas.

Actualmente, el programa “Work From Ollolai ”, apuesta a atraer talento internacional, dinamizar la economía local y dar a conocer el pueblo como destino para vivir y trabajar a distancia.

Ollolai ofrece un estilo de vida muy diferente al de las grandes ciudades. Ubicado en una zona montañosa del centro de Cerdeña , el pueblo conserva tradiciones locales, calles tranquilas y una fuerte identidad cultural vinculada a la historia de la isla .

Además de la posibilidad de trabajar de manera remota, quienes llegan encuentran un entorno rodeado de naturaleza, con actividades al aire libre, gastronomía típica y una comunidad pequeña donde las relaciones entre vecinos tienen un papel central.

La iniciativa busca no solo sumar habitantes de forma temporal, sino también mostrar que estos pueblos pueden convertirse en una alternativa para quienes buscan combinar trabajo, tranquilidad y una vida más cercana a la naturaleza .

Fuente: TN