Un nene de 6 años murió tras ser apuñalado mientras era castigado por su padre

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Un niño de 6 años murió este sábado en Itapiranga, en el estado brasileño de Amazonas, tras ser alcanzado por un cuchillo durante un castigo aplicado por su padre. El hombre, de 24 años, fue detenido y la Policía investiga si la muerte fue intencional o producto de una negligencia.





Según informó la Policía Civil, el padre llevó al menor al hospital y, en un primer momento, aseguró que el niño había caído sobre un cuchillo. Sin embargo, más tarde cambió su versión de los hechos.





Durante su declaración, explicó que estaba castigando a su hijo golpeándolo con una mochila por una supuesta desobediencia. Afirmó que había olvidado que dentro de la bolsa había dos cuchillos utilizados durante una jornada de pesca el día anterior. Como consecuencia del golpe, una de las hojas perforó la espalda del menor, quien murió a causa de las heridas.





El hombre relató que había dejado al niño cuidando una bolsa con carne y que, al regresar, no encontró ni al pequeño ni la compra. Según su versión, cuando el menor volvió a la vivienda, la carne había sido robada, situación que desencadenó el castigo.





La Fiscalía y la Policía mantienen la investigación para determinar si existió intención de matar. Por el momento, el padre fue imputado por homicidio doloso agravado, aunque la calificación podría modificarse si se comprueba que no actuó con esa intención. También se analiza la posibilidad de imputarlo por malos tratos con resultado de muerte.





Durante las pericias, los investigadores hallaron la mochila con una perforación compatible con el relato del sospechoso. Además, cámaras de seguridad confirmaron que padre e hijo estaban solos al momento del hecho, aunque la vegetación impidió registrar el instante en que ocurrió la agresión.





Las autoridades solicitaron que la detención sea convertida en prisión preventiva mientras continúa la investigación. En tanto, la escuela donde asistía el niño expresó su pesar por la muerte y lo recordó como "una presencia llena de luz, alegría y sueños".