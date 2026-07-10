Un nene de 3 años murió tras ser golpeado por su padre por no decir "buen día"

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Un niño de 3 años, identificado como Oliver Golden Grayson, murió luego de permanecer internado con graves lesiones tras haber sido brutalmente golpeado por su padre en la ciudad de Viamão, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil. El hombre fue detenido el mismo día del ataque y la madre del menor fue arrestada posteriormente, acusada de presunta omisión y tortura.





Según informó la Policía Civil, el padre, un ciudadano estadounidense de 33 años que se presentaba como misionero evangélico, confesó haber agredido al niño y aseguró que lo hizo porque el pequeño no le dio los "buenos días" al despertarse. De acuerdo con la investigación, golpeó al menor en el pecho y el abdomen y también le provocó lesiones en la cabeza.





Tras la agresión, el propio padre llevó al niño al hospital de Viamão. Debido a la gravedad de las heridas, Oliver fue trasladado al Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, donde permaneció internado en terapia intensiva hasta que finalmente falleció. El hombre quedó detenido y es investigado por homicidio doblemente calificado y tortura.





La madre, de nacionalidad japonesa, fue detenida de manera preventiva. Los investigadores analizan si conocía las agresiones y si también ejercía violencia contra sus hijos. Además, buscan determinar si ella era víctima de violencia doméstica por parte de su esposo.





La pareja vive en Brasil desde hace nueve años y se había mudado a Viamão hacía aproximadamente seis meses. La Policía confirmó que existían denuncias previas por violencia familiar en los estados de Santa Catarina y São Paulo, e incluso el matrimonio había perdido temporalmente la guarda de sus hijos antes de recuperarla.





Los otros cuatro hijos del matrimonio, de 1, 5, 7 y 9 años, quedaron bajo la protección del Consejo Tutelar mientras continúa la investigación para determinar si también fueron víctimas de malos tratos.