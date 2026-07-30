Un jefe narco fue capturado en Salta mientras su mujer tiraba 65 mil dólares y celulares por una tapia

Un camión cisterna con 443 kilos de cocaína fue interceptado en una ruta de Santiago del Estero por Gendarmería, este miércoles por la madrugada, según indicaron fuentes del caso a Infobae .

La sorpresa no fueron los ladrillos de cocaína —debido a que los agentes esperaban dar con el cargamento—, sino el sofisticado método de ocultamiento utilizado por la organización y denominado “sistema colombiano”. Se trata de un sistema hidráulico para la apertura de un doble fondo .

“Un gendarme encontró la apertura debajo del guardabarros trasero derecho y los cables que indicaban el modo de abrir”, detalló una fuente. “El chofer, de apellido González, se mantuvo en silencio en todo momento”, reveló una fuente. Fue detenido.

De forma simultánea y durante todo el día, se realizaron allanamientos que terminaron con la detención del presunto líder de la organización identificado como Paulo Santos Santo Ruiz , apodado “El Tío” y oriundo de Salvador Mazza.

De acuerdo a las fuentes, el supuesto jefe narco fue arrestado en su casa de la calle Yrigoyen, en Salta, cuando intentaba fugarse hacia Bolivia y mientras su esposa “tiraba billetes de la divisa norteamericana y celulares por una tapia” .

Pese al intento de la mujer por deshacerse de las pruebas, los gendarmes encontraron el dinero y los dispositivos, que fueron secuestrados. Se trata de una veintena de aparatos y 65 mil dólares . Por último, incautaron una camioneta.

En el caso, hay un prófugo de apellido Martínez, con pedido de captura internacional por orden del juez federal de Salta Julio Bavio .

La investigación, a cargo de los fiscales de la PROCUNAR, Mariana Gamba y Jorge Viltes Monier , y el fiscal federal Eduardo Villalba , comenzó tres años atrás y es un desprendimiento de “Ave Rapáz” , el histórico operativo en el que desarticuló al poderoso clan Loza y en el que se incautó más de una tonelada de cocaína.

El procedimiento fue el resultado de una investigación que comenzó hace tres años, a partir de una intervención telefónica a Gabriel Ignacio Abdala , condenado a 8 años de cárcel en diciembre 2019 como coautor del delito de transporte de estupefaciente.

Abdala era uno de los integrantes de la organización liderada por Valdemar Loza , sentenciado en ese mismo juicio a 15 años de prisión por el tráfico de 1.200 kilos de droga a España.

De esta manera, los investigadores lograron obtener escuchas acerca de la actividad de la banda de “El Tío ”, dedicada al bombardeo de cocaína , en la zona del norte argentino, hasta que lograron establecer la fecha en la que se llevaría a cabo el traslado de un cargamento.

Es así que comenzaron a seguir un camión que partió desde un galpón en Salta y se dirigió hacia Tartagal hasta una zona rural, donde lo perdieron de vista por dos horas .

Los detectives sospechan que, en ese lapso de tiempo, se realizó la carga de la cocaína, pero no lograron determinar en qué sitio exactamente se ejecutó esa operatoria.

Luego, volvieron a visualizarlo con dirección al sur. Un control de la fuerza de seguridad lo demoró en un control en Monte Quemado, ya en Santiago del Estero. El escáner no detectó la droga, algo que sí ocurrió en La Banda, donde, según las fuentes, el dispositivo de Aduana es más efectivo.

Fuente: Infobae