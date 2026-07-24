Un hombre murió aplastado por su camión cuando intentaba arreglar una falla mecánica

Un hombre de 52 años murió aplastado por su camión cuando intentaba reparar una falla mecánica. Todo ocurrió este viernes, en la calle Arquímedes al 242, en el Parque Industrial de la localidad bonaerense de Alberti.

La víctima fue identificada como Cristian Sawinsky , un vecino de Lanús que reparaba un vehículo con semirremolque, pero empezó a desplazarse, lo aplastó y solo se detuvo al quedar atascado en una zanja. Las autoridades confirmaron que el hombre murió en el acto.

En el lugar trabajó personal de la Estación de Policía Comunal, Policía Científica de Bragado y la UFI N°3 del Departamento Judicial Mercedes.

La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte. Además, los investigadores relevaron las cámaras de seguridad privadas y recopilaron testimonios para reconstruir el hecho y determinar qué provocó el accidente.

Hace más de un año, en junio de 2025, ocurrió un accidente similar en la ciudad de Urdinarrain , en el departamento de Gualeguaychú , Entre Ríos. Un chofer de 48 años murió aplastado por su camión cuando intentaba reparar una falla.

En esa ocasión, los testigos indicaron que el conductor Walter Rubén Huck salía de la ciudad, estacionó su vehículo amarillo en el costado de la calle Zerolli, en el acceso que llevaba a la ruta provincial 20 y se bajó a revisarlo.

Los investigadores establecieron que Huck intentaba arreglar algún desperfecto, pero el camión se desplazó, él cayó debajo y una de las ruedas delanteras le aplastó el cráneo .

De acuerdo a los testimonios, Huck caminaba al costado del camión en movimiento y cayó debajo de las ruedas. La víctima murió al instante.

Fuente: TN