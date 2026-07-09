Un grupo de pasajeros fue retirado de un avión y terminó a las piñas con personal de una aerolínea de México

Un grupo de pasajeros protagonizó una violenta pelea con empleados de Aeroméxico el miércoles en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de haber sido retirado de un vuelo. El incidente, que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, obligó a la intervención del personal de seguridad y terminó con los involucrados a disposición de un juzgado cívico local.

Según reportaron medios mexicanos y testigos , los pasajeros habían sido desalojados previamente de un vuelo operado por Aeroméxico debido a un comportamiento que la tripulación consideró riesgoso para la seguridad del resto de los viajeros. Versiones recogidas en el lugar indican que presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol y que uno de ellos habría causado daños dentro de la aeronave antes de ser obligado a descender.

Las grabaciones muestran que, una vez fuera del avión , la confrontación continuó en la zona de espera y de check-in de la Terminal 2 . En una de las filmaciones se observa a uno de los pasajeros insultando a los empleados de la aerolínea mientras derriba los postes con cintas que organizan las filas.

“¡Ven acá, cabrón! ¡Ven acá, pendejo!”, grita una y otra vez. Luego salta la separación de seguridad e intenta llegar hasta el mostrador para agredir al personal, aunque es interceptado por agentes de seguridad.

Mientras varias personas intentaban contener al primer hombre, un segundo involucrado, vestido con traje, aprovechó la confusión para ingresar detrás del mostrador y comenzar a empujar y golpear a empleados.

Personal de atención al cliente que se encontraba a metros de aquella zona buscó refugio detrás de escritorios y sillas. Una vez más, integrantes del cuerpo de seguridad debieron intervenir para separar a los involucrados y evitar que el incidente afectara al resto de los viajeros que se desplazaban por el aeropuerto.

En otro video, registrado instantes después, se observa finalmente a tres de los agresores detrás del mostrador dialogando pacíficamente con trabajadores del aeropuerto y de Aeroméxico . La situación fue controlada y el enfrentamiento derivó en un intercambio verbal, sin nuevos golpes.

Si bien las autoridades no informaron oficialmente cuál era el vuelo del que habían sido retirados los pasajeros, en las imágenes el episodio se desarrolla cerca de la puerta 65 de la Terminal 2, donde estaba previsto el embarque del vuelo AM428 con destino a Miami , programado para las 19.15 (hora local).

Tras la difusión de los videos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México emitió un comunicado en la red social X y confirmó que solicitó la intervención de las autoridades competentes.

“ Esta entidad con base en sus atribuciones, solicitó la intervención de la autoridad competente, quien presentó ante el juzgado cívico a los particulares involucrados. Lo anterior con el fin de preservar el orden y evitar afectaciones mayores a otros usuarios e instalaciones”, precisaron.

De acuerdo con la Ley de Aviación Civil de México y los protocolos del AICM, el comandante de la aeronave tiene la facultad de impedir que una persona aborde o permanezca en un vuelo cuando su conducta represente un riesgo para la seguridad operacional.

Entre las causas previstas se encuentran los comportamientos agresivos, viajar bajo los efectos del alcohol o drogas, agredir a la tripulación o a otros pasajeros, negarse a cumplir las instrucciones de los sobrecargos o realizar acciones que comprometan la seguridad del vuelo.

Fuente: La Nación