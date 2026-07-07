Un gremio le pide a Milei que declare asueto por el triunfo de Argentina: “Los trabajadores se lo merecen”

El gremio de estatales ATE le pidió este martes al presidente Javier Milei que declare “asueto nacional” después de la épica remontada de Argentina contra Egipto por los Octavos de Final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 .

“¿Qué hace, presidente Milei? ¿Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional” , expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en sus redes sociales.

El referente sindical señaló que “otros países” tomaron medidas similares y lo conminó a “no desaprovechar este momento”. “¡Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen!”, manifestó.

Aguiar se refirió así a la medida que había tomado Paraguay después de que la selección de ese país dejara afuera a Alemania en los Dieciseisavos de Final del Mundil 2026.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña , había decretado feriado nacional para el martes 30 de junio luego de que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro eliminara a Alemania por penales.

Paraguay y Alemania habían empatado 1-1 y, a la hora de los penales, el vecino país se impuso 4-3, lo que desató una fiesta en Asunción y apoyo de gran parte de la región. Posteriormente, Paraguay perdería 0-1 ante Francia en el duelo por Octavos de Final.

Argentina derrotó este martes 3-2 a Egipto y logró avanzar a los Cuartos de Final del Mundial . Después de haber quedado 1-0 abajo en el primer tiempo y de volver a sufrir otro golpe en el complemento, la albiceleste encontró respuestas en el momento más difícil, de la mano de Lionel Messi, y selló una clasificación inolvidable.

Primero descontó, a los 33 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo de Cristian ‘Cuti’ Romero . Y luego llegó el desahogo con el empate de Messi, con un zurdazo, a los 38 minutos.

Argentina dio vuelta el partido con el reloj en los 47 minutos. Tras una recuperación en campo rival, Lautaro Martínez desbordó y envió un centro preciso para Enzo Fernández , que apareció por el medio y conectó de cabeza para vencer al arquero Mostafa Shobeir .

Fuente: La Nación