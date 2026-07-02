Un fallo judicial benefició a Guillermo Moreno: considera que prescribió la causa por falsear los índices de inflación

La causa más emblemática contra el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno y de la funcionaria del Indec Beatriz Paglieri , en la que fueron condenados a tres años de prisión por falsear los índices de inflación durante el kirchnerismo, podría quedar en la nada, sin castigo.

La Cámara Federal de Casación Penal , con los votos de Alejandro Slokar y Mariano Borinsky , decidió que la causa estaba prescripta por el paso del tiempo y mandó al tribunal oral que impuso la condena que falle en consecuencia. El juez Javier Carbajo votó en disidencia. El caso está ahora en revisión de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la última palabra.

La Sala II de la Cámara de Casación hizo lugar a los recursos de Moreno, exsecretario de Comercio Interior, y de la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor del Indec, Beatriz Paglieri. Ambos atacaron la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había rechazado el planteo de prescripción de la acción penal.

Ahora, los jueces de la Casación mandaron de nuevo el caso al tribunal oral para que dicte un fallo en consecuencia. La decisión no declara prescripta la acción penal ni absuelve a Moreno y Paglieri, pero le indica al tribunal oral que falle en consecuencia con este criterio.

Moreno y Paglieri habían sido condenados el 7 de agosto de 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 2 a tres años de prisión de ejecución condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los consideraron autores de los delitos de abuso de autoridad y destrucción e inutilización de registros públicos.

En rigor, se los condenó por la manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor durante el último semestre de 2007, cuando Moreno era Secretario de Comercio. Paglieri, como directora, elaboraba el indicador. Las otras dos imputadas del juicio, María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia , fueron absueltas.

En mayo de 2025, la Sala II de Casación, con otra integración, confirmó la condena, pero las defensas acudieron a la Corte Suprema de Justicia, donde está pendiente de una decisión.

No obstante, los abogados de Moreno y Paglieri hicieron una nueva presentación ante el tribunal oral diciendo que el caso prescribió.

El Código Penal dice que la prescripción se suspende en los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública para todos los partícipes mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. Pero una interpretación minoritaria, a la que adhirió Borinsky, postula que hay que analizar si ese funcionario tenía un rol y poder para entorpecer la causa.

La defensa dijo que el plazo de cuatro años propio de los delitos imputados había transcurrido holgadamente y no se podía argumentar que seguía en funciones uno de los acusados, Marcela Filia, porque ya fue absuelta.

El tribunal oral rechazó el planteo, pero ahora la Casación hizo lugar a lo que querían las defensas.

El juez Slokar, en un voto al que adhirió Borinsky, dijo que la suspensión de la prescripción “no opera de manera automática” por la sola circunstancia de que un imputado sea funcionario, sino que “es necesario que ese cargo haya tenido la virtualidad concreta de obstaculizar o impedir el ejercicio de la persecución penal”.

Citaron tesis de doctrina del juez Eugenio Zaffaroni, jurisprudencia propia y de otras salas de Casación.

El tribunal oral había constatado que Filia permaneció en funciones en el Indec hasta al menos julio de 2025, y por eso entendió que el caso no había prescripto.

Pero los camaristas dijeron que omitir el análisis de su rol resultaba especialmente significativo, pues era una empleada administrativa que acataba indicaciones.

El juez Carbajo votó en disidencia, pues su criterio sobre la prescripción es diferente y se basa en la letra de la norma.

El tribunal de origen deberá evaluar concretamente si el cargo que Filia desempeñó en el INDEC tenía o no la capacidad de obstruir la persecución penal, a la luz del estándar fijado por la Cámara de Casación.

De todos modos, aún está pendiente el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena de fondo. Es allí donde se decidirá la suerte del caso iniciado en 2007.

Moreno tiene otras dos condenas dejadas firmes por la Corte, con penas de prisión en suspenso. Fue condenado por peculado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, por utilizar fondos del Estado Nacional para financiar y comprar merchandising (globos, banderas, stickers y gigantografías) con leyendas como “Clarín Miente”, utilizados para campañas y actos políticos entre 2011 y 2013.

En esa votaron por dejar firme la condena el juez Borinsky, el entonces camarista Juan Carlos Gemignani y en disidencia votó la entonces jueza Ana María Figueroa.

Además, fue condenado por amenazas en una asamblea de Papel Prensa a 2 años de prisión en suspenso. Esa asamblea se celebró en agosto de 2010, cuando irrumpió con guantes de boxeo, impidió la votación y amenazó a los accionistas privados.

Hay una cuarta causa en trámite por la falsedad de un acta de una asamblea de Papel Prensa, donde Moreno fue absuelto, la sentencia fue revocada y la Cámara de Casación ordenó un nuevo juicio.

Aún no hay unificación de penas porque en la causa de los guantes de box queda pendiente un recurso ante la Corte.

Fuente: La Nación